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Herbert Handlos Gesellschaft m.b.H.

Kurze Info über uns
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Die Firma Handlos ist ein 100% Familienunternehmen, das seit 1820 Tradition und Erfolg verbindet.

Qualität, Innovation und konsequente Markenpolitik gehören zu den Eckpfeilern der Unternehmensphilosophie!

Auf 2 Standorten sind rund 80 Mitarbeiter beschäftigt um Qualitätsprodukte wie Fichte, Kiefer und Lärche in ...

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Wie sie mit uns in Kontakt treten können

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Firmensitz

Herbert Handlos Gesellschaft m.b.H.
Schulstraße 20
4284 Tragwein
Österreich
+437263883170
+4372638821710
handlos@handlos.at
http://www.handlos.at
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