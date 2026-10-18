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Hotelausstattung Schranz GmbH

Kurze Info über uns
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Hotelausstattung Schranz GmbH ist ein textiler Hotelausstatter und beliefert die Hotellerie und Gastronomie in Österreich, Deutschland, Italien und der Schweiz mit hochwertigen Hoteltextilien aus eigener Produktion in St. Veit/Glan.

Die Tätigkeitsbereiche umfassen sowohl die klassische Hotelwäsche, wie Tischwäsche, ...

Branche

Wie sie mit uns in Kontakt treten können

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Firmensitz

Hotelausstattung Schranz GmbH
Industrieparkstraße 15
9300 St. Veit an der Glan
Österreich
+43421230707
+4342123070720
info@schranz.at
http://www.schranz.at
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