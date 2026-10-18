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Hotelausstattung Schranz GmbH

O poduzeću
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Proizvođač hotelske opreme Schranz GmbH je opskrbljivač tekstilom za hotele te opskrbljuje hotele i gastronomska poduzeća u Austriji, Njemačkoj, Italiji i Švicarskoj visokokvalitetnim tekstilima za hotelijerstvo koji nastaju u vlastitoj proizvodnji koja se odvija u mjestu St. Veit/Glan.

Područja djelatnosti ...

Gospodarska grana

Kako stupiti u kontakt s poduzećem

Kako stupiti u kontakt s poduzećem

Glavno sjedište

Hotelausstattung Schranz GmbH
Industrieparkstraße 15
9300 St. Veit an der Glan
Austrija
+43421230707
+4342123070720
info@schranz.at
http://www.schranz.at
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