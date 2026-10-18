Hotelausstattung Schranz GmbH
O poduzeću
Proizvođač hotelske opreme Schranz GmbH je opskrbljivač tekstilom za hotele te opskrbljuje hotele i gastronomska poduzeća u Austriji, Njemačkoj, Italiji i Švicarskoj visokokvalitetnim tekstilima za hotelijerstvo koji nastaju u vlastitoj proizvodnji koja se odvija u mjestu St. Veit/Glan.
Proizvođač hotelske opreme Schranz GmbH je opskrbljivač tekstilom za hotele te opskrbljuje hotele i gastronomska poduzeća u Austriji, Njemačkoj, Italiji i Švicarskoj visokokvalitetnim tekstilima za hotelijerstvo koji nastaju u vlastitoj proizvodnji koja se odvija u mjestu St. Veit/Glan.
Područja djelatnosti ...
Kako stupiti u kontakt s poduzećem
Kako stupiti u kontakt s poduzećem
Glavno sjedište
Hotelausstattung Schranz GmbH
Industrieparkstraße 15
9300 St. Veit an der Glan
Austrija
9300 St. Veit an der Glan
Austrija