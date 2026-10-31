INP Austria GmbH
Kurze Info über uns
Seit über 25 Jahren steuert die INP Gruppe erfolgreich weltweite technische Projekte. Die Wurzeln der INP Austria GmbH liegen im Anlagenbau für die Metallindustrie. Gegründet 2006, vormals noch am Standort in Linz, seit 2014 in Gallneukirchen ansässig.
Seit über 25 Jahren steuert die INP Gruppe erfolgreich weltweite technische Projekte. Die Wurzeln der INP Austria GmbH liegen im Anlagenbau für die Metallindustrie. Gegründet 2006, vormals noch am Standort in Linz, seit 2014 in Gallneukirchen ansässig.
Der Schwerpunkt ist die technische Dienstleistung im ...
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
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Firmensitz
INP Austria GmbH
Gaisbacher Straße 6
4210 Gallneukirchen
Österreich
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