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INP Austria GmbH

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Seit über 25 Jahren steuert die INP Gruppe erfolgreich weltweite technische Projekte. Die Wurzeln der INP Austria GmbH liegen im Anlagenbau für die Metallindustrie. Gegründet 2006, vormals noch am Standort in Linz, seit 2014 in Gallneukirchen ansässig.

Der Schwerpunkt ist die technische Dienstleistung im ...

Branche

Wie sie mit uns in Kontakt treten können

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Firmensitz

INP Austria GmbH
Gaisbacher Straße 6
4210 Gallneukirchen
Österreich
+437235221880
+4372352218899
austria@inp-e.com
http://www.inp-e.com
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