Josef Lex & Co.Internationale Speditions- und Lagerhausgesellschaft m.b.H.
Kurze Info über uns
Das Unternehmen Josef Lex & Co ist ein Spezialist in den Bereichen Lager-Logistik Dienstleistungen (Kontrollen, Verwiegungen, Umverpackungen, Kommissionierungsarbeiten, Markierungen, u.v.m.), Container-Packstation mit fachgerechten Stauarbeiten, sowie eigenem privaten Zoll-Lager, Bier-Steuerlager und ...
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Wie sie mit uns in Kontakt treten können
Niederlassungen
Lex & Co. d.o.o.
Vilka Novaka 50/c
42000 Varazdin
Kroatien
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Firmensitz
Josef Lex & Co.Internationale Speditions- und Lagerhausgesellschaft m.b.H.
Hauptplatz 15
8430 Leibnitz
Österreich
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Dorfstraße 70
8451 Leibnitz
Österreich
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Hart 101
9586 Fürnitz
Österreich
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