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Kuhn Baumaschinen GmbH

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Die Firmengruppe KUHN deckt die strategischen Unternehmensbereiche Baumaschinen, Gebrauchtmaschinen und Ladetechnik ab.
Der Name KUHN mit Auslandstöchtern in Tschechien, Slowakei, Ungarn, Kroatien, Bosnien, Slowenien, Polen, Schweiz und Deutschland steht für einen zuverlässligen Partner der Bau-, Transport-, Lager- ...

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Firmensitz

Kuhn Baumaschinen GmbH
Kuhn Straße 1
5301 Eugendorf
Österreich
+43622582060
+4362258206191
office@kuhn.at
http://www.kuhn.at
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