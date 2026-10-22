POLOPLAST GmbH & Co KG
Kurze Info über uns
Als Anbieter von Kunststoffrohrsystemen, Compounds und Polymer-Engineering gilt POLOPLAST mit über 60-jähriger Unternehmensgeschichte als führender europäischer Kunststoffspezialist.
Als Anbieter von Kunststoffrohrsystemen, Compounds und Polymer-Engineering gilt POLOPLAST mit über 60-jähriger Unternehmensgeschichte als führender europäischer Kunststoffspezialist.
Der Schwerpunkt liegt dabei im Bereich Kunststoffrohrsysteme für Haustechnik, Wasserversorgung und Kanalisation. Innovationsgeist, ...
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
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Firmensitz
POLOPLAST GmbH & Co KG
Poloplaststraße 1
4060 Leonding
Österreich
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