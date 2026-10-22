Praher Plastics Austria GmbH
Kurze Info über uns
Die Praher Plastics ist Spezialist in der Verarbeitung technischer Kunststoffe.
Die Praher Plastics ist Spezialist in der Verarbeitung technischer Kunststoffe.
Das Eigenprogramm umfasst handbetätigte und automatische Armaturen aus PVC-C, PVC-U, PP und PVDF samt Zubehör: Kugelhähne (2- und 3-Wege), Rückschlagklappen und -ventile, Absperrklappen, Membranventile, Be- und Entlüftungs- und ...
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
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Firmensitz
Praher Plastics Austria GmbH
Poneggenstraße 5
4311 Schwertberg
Österreich
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