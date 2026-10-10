Deutsch
Seitennavigation
Inhalt

Prangl Gesellschaft m.b.H.

Kurze Info über uns
Logo

1965 in Wien gegründet, ist Prangl einer der weltweit führenden Anbieter von Autokran-Services.

Branche

Wie sie mit uns in Kontakt treten können

Wie sie mit uns in Kontakt treten können

Niederlassungen

Prangl Hrvatska d.o.o.
Stupničke Šipkovine 10
10255 Donji Stupnik
Kroatien
+3851 5565693
office@prangl.hr
vCard

Firmensitz