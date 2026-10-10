Prangl Gesellschaft m.b.H.
O poduzeću
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Kako stupiti u kontakt s poduzećem
Podružnice u ovoj zemlj
Prangl Hrvatska d.o.o.
Stupničke Šipkovine 10
10255 Donji Stupnik
Hrvatska
10255 Donji Stupnik
Hrvatska
Glavno sjedište
Prangl Gesellschaft m.b.H.
Josef-Prangl-Straße 8
1230 Wien
Austrija
1230 Wien
Austrija
Prangl Gesellschaft m.b.H.
Josef Prangl Straße 1
8141 Premstätten
Austrija
8141 Premstätten
Austrija
Prangl Gesellschaft m.b.H.
Tagerbachstraße 1
4490 Sankt Florian
Austrija
4490 Sankt Florian
Austrija
Prangl Gesellschaft m.b.H.
Keilweg 5
3100 St.Pölten
Austrija
3100 St.Pölten
Austrija
Prangl Gesellschaft m.b.H.
Landesstraße 12
9130 Poggersdorf
Austrija
9130 Poggersdorf
Austrija
Prangl Gesellschaft m.b.H.
Sankt Margarethen 152d
6220 Buch in Tirol
Austrija
6220 Buch in Tirol
Austrija