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Prangl Gesellschaft m.b.H.

O poduzeću
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Osnovan u Beču 1965. godine, Prangl je jedan od vodećih svjetskih pružatelja usluga u području mobilnih dizalica.

Gospodarska grana

Kako stupiti u kontakt s poduzećem

Kako stupiti u kontakt s poduzećem

Podružnice u ovoj zemlj

Prangl Hrvatska d.o.o.
Stupničke Šipkovine 10
10255 Donji Stupnik
Hrvatska
+3851 5565693
office@prangl.hr
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Glavno sjedište