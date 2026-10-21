SCHLÜSSELBAUER Technology GmbH & Co KG
Kurze Info über uns
Schlüsselbauer ist ein weltweit agierender Anbieter von Anlagen zur Herstellung von Betonrohren und -schachtelementen für die Abwasser- und Regenwasserkanalisation einschließlich Druckrohren und Vortriebsrohren.
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Wie sie mit uns in Kontakt treten können
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Firmensitz
SCHLÜSSELBAUER Technology GmbH & Co KG
Hörbach 4
4673 Gaspoltshofen
Österreich
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