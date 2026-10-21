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SCHLÜSSELBAUER Technology GmbH & Co KG

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Schlüsselbauer ist ein weltweit agierender Anbieter von Anlagen zur Herstellung von Betonrohren und -schachtelementen für die Abwasser- und Regenwasserkanalisation einschließlich Druckrohren und Vortriebsrohren.

PERFECT PIPE ist ein dauerhaftes Abwasserkanalsystem, sowohl für die offene Grabenbauweise, als auch für ...

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Firmensitz

SCHLÜSSELBAUER Technology GmbH & Co KG
Hörbach 4
4673 Gaspoltshofen
Österreich
+4377357144
+43773571445
sbm@sbm.at
http://www.sbm.at
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