SCHLÜSSELBAUER Technology GmbH & Co KG
O poduzeću
Schlüsselbauer je globalno aktivno poduzeće koje proizvodi betonske cijevi i elemente za okna za odvodnju i kanalizaciju za kišu, kao i tlačne cijevi i cijevi za polaganje uvlačenjem bez kopanja.
Schlüsselbauer je globalno aktivno poduzeće koje proizvodi betonske cijevi i elemente za okna za odvodnju i kanalizaciju za kišu, kao i tlačne cijevi i cijevi za polaganje uvlačenjem bez kopanja.
PERFECT PIPE je trajni odvodni kanalizacijski sustav, primjeren i za otvoreni tip gradnje okana te za polaganje cijevi ...
Kako stupiti u kontakt s poduzećem
Kako stupiti u kontakt s poduzećem
Glavno sjedište
SCHLÜSSELBAUER Technology GmbH & Co KG
Hörbach 4
4673 Gaspoltshofen
Austrija
4673 Gaspoltshofen
Austrija