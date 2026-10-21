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SCHLÜSSELBAUER Technology GmbH & Co KG

O poduzeću
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Schlüsselbauer je globalno aktivno poduzeće koje proizvodi betonske cijevi i elemente za okna za odvodnju i kanalizaciju za kišu, kao i tlačne cijevi i cijevi za polaganje uvlačenjem bez kopanja.

PERFECT PIPE je trajni odvodni kanalizacijski sustav, primjeren i za otvoreni tip gradnje okana te za polaganje cijevi ...

Gospodarska grana

Kako stupiti u kontakt s poduzećem

Kako stupiti u kontakt s poduzećem

Glavno sjedište

SCHLÜSSELBAUER Technology GmbH & Co KG
Hörbach 4
4673 Gaspoltshofen
Austrija
+4377357144
+43773571445
sbm@sbm.at
http://www.sbm.at
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