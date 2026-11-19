Stoelzle Oberglas GmbH
Kurze Info über uns
Die Oberglas-GmbH ist ein Teil der Stölzle-Glasgruppe und spezialisiert auf die Fertigung von ästhetischer und funktioneller Tableware in IS bzw. Soda/Lime Technologie.
Die Oberglas-GmbH ist ein Teil der Stölzle-Glasgruppe und spezialisiert auf die Fertigung von ästhetischer und funktioneller Tableware in IS bzw. Soda/Lime Technologie.
Für die Wein- und Brauwirtschaft, Hotellerie und Gastronomie ist Oberglas einer der kompetentesten Anbieter von Bierkrügen, Wasser- und Weinkaraffen ...
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Wie sie mit uns in Kontakt treten können
Firmensitz
Stoelzle Oberglas GmbH
Fabriksstraße 11
8580 Köflach
Österreich
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Stoelzle Oberglas GmbH
Keißlergasse 26
1140 Wien
Österreich
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