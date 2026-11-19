Stoelzle Oberglas GmbH
O poduzeću
Tvrtka Oberglas-GmbH dio je grupe Stölzle-Glasgruppe i specijalizirana je za proizvodnju estetske i funkcionalne opreme za postavljanje stola tehnologijom IS, odn. soda/lime tehnologijom proizvodnje stakla.
Tvrtka Oberglas-GmbH dio je grupe Stölzle-Glasgruppe i specijalizirana je za proizvodnju estetske i funkcionalne opreme za postavljanje stola tehnologijom IS, odn. soda/lime tehnologijom proizvodnje stakla.
Oberglas je jedan od najkompetentnijih ponuđača krigli za pivo, bokala za vodu i vino te čaša za piće i čašica ...
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Kako stupiti u kontakt s poduzećem
Glavno sjedište
Stoelzle Oberglas GmbH
Fabriksstraße 11
8580 Köflach
Austrija
8580 Köflach
Austrija
Stoelzle Oberglas GmbH
Keißlergasse 26
1140 Wien
Austrija
1140 Wien
Austrija