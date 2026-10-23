Strebelwerk GmbH
Kurze Info über uns
STREBEL entwickelt Produkte und Anlagenkonzepte für Heizung, Warmwassererzeugung und Wasseraufbereitung, die höchsten Ansprüchen genügen – in Sachen Komfort und Effizienz.
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STREBEL liefert Heizsysteme und Zubehör aus einer Hand: Festbrennstoff-, Holzvergaser- und Biomassekessel, Öl- und Gasgeräte, Solarkollektoren, ...
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
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Firmensitz
Strebelwerk GmbH
Wiener Straße 118
2700 Wiener Neustadt
Österreich
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