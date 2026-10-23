Strebelwerk GmbH
O poduzeću
STREBEL razvija proizvode i koncepte postrojenja za grijanje te pročišćavanje i grijanje vode koji prema kriterijima udobnosti i učinkovitosti odgovaraju najvišim standardima.
STREBEL razvija proizvode i koncepte postrojenja za grijanje te pročišćavanje i grijanje vode koji prema kriterijima udobnosti i učinkovitosti odgovaraju najvišim standardima.
STREBEL na jednom mjestu nudi sustave grijanja i dodatni pribor: kotlove na kruta goriva, rasplinjače drva i kotlove na biomasu, uređaje na ...
Kako stupiti u kontakt s poduzećem
Kako stupiti u kontakt s poduzećem
Glavno sjedište
Strebelwerk GmbH
Wiener Straße 118
2700 Wiener Neustadt
Austrija
2700 Wiener Neustadt
Austrija