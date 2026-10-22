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Tiroler Rohre GmbH

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Die Tiroler Rohre GmbH (TRM) entwickelt, produziert und vermarktet hochwertige Rohr- und Pfahlsysteme aus duktilem Gusseisen für den Wassertransport und den Spezialtiefbau.

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Firmensitz

Tiroler Rohre GmbH
Innsbrucker Straße 51
6060 Hall in Tirol
Österreich
+4352235030
+43522343619
office@trm.at
http://www.trm.at
vCard
Über das Unternehmen

Firmenprofil

Die Tiroler Rohre GmbH (TRM) entwickelt, produziert und vermarktet hochwertige Rohr- und Pfahlsysteme aus duktilem Gusseisen für den Wassertransport und den Spezialtiefbau.

Die Produkte sind leistungsstark, langlebig und robust. Sie zeichnen sich besonders durch ökologische und ökonomische Vorteile aus. Durch die Eigenschaften des duktilen Gusseisens und der Expertise in den Anwendungsbereichen der Produkte, ist die Tiroler Rohre GmbH in der Lage, auch extreme Herausforderungen zu meistern.

Die Anwendungsgebiete für die duktilen Rohrsysteme sind vielfältig:
• Trinkwasserversorgung
• Abwasserentsorgung
• Turbinenleitungen
• Beschneiungsanlagen
• Löschwasserleitungen
• Grabenlose Einbauverfahren

Geschäftswunsch

Geschäftswunsch

Hochwertige Wasserleitungs- und Rohrsysteme aus duktilem Guss

Die Tiroler Rohre GmbH, Traditionsunternehmen aus dem Herzen der Alpen, sucht neue Geschäftskontakte und plant den Geschäftsausbau in folgenden Bereichen:

• Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung
• grabenlose Einbauverfahren
• Technische Beschneiung
• Kleinwasserkraftwerke
• Feuerlöschsysteme
• Bergbau

Ziele:
- Neukundengewinnung allgemein

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an:

Romana Waldenhofer
+43 664 968 0779
Romana.Waldenhofer@trm.at
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