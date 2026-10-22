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Tiroler Rohre GmbH

O poduzeću
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Društvo Tiroler Rohre GmbH (TRM) razvija, proizvodi i stavlja na tržište visokokvalitetne sustave cijevi i pilota od duktilnog lijevanog željeza za transport vode i specijalne radove dubokog temeljenja.

Traže se: kupci

Gospodarska grana

Kako stupiti u kontakt s poduzećem

Kako stupiti u kontakt s poduzećem

Glavno sjedište

Tiroler Rohre GmbH
Innsbrucker Straße 51
6060 Hall in Tirol
Austrija
+4352235030
+43522343619
office@trm.at
http://www.trm.at
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O poduzeću

Profil poduzeća

Društvo Tiroler Rohre GmbH (TRM) razvija, proizvodi i stavlja na tržište visokokvalitetne sustave cijevi i pilota od duktilnog lijevanog željeza za transport vode i specijalne radove dubokog temeljenja.

Proizvodi su visokoučinkoviti, dugovječni i robusni. Posebno se ističu svojim ekološkim i ekonomskim prednostima. Zahvaljujući svojstvima duktilnog lijevanog željeza i stručnosti u područjima primjene proizvoda, društvo Tiroler Rohre GmbH sposobno je odgovoriti i na najzahtjevnije izazove.

Područja primjene sustava duktilnih cijevi su raznolika:

• opskrba pitkom vodom
• odvodnja otpadnih voda
• cjevovodi za turbine
• sustavi za umjetno zasnježivanje
• cjevovodi za opskrbu vodom za gašenje požara
• metode ugradnje bez iskopa

Poslovne prilike

Poslovne prilike

Visokokvalitetni sustavi za vodoopskrbu i cjevovodi od duktilnog lijevanog željeza

Tiroler Rohre GmbH, tradicionalno poduzeće iz srca Alpa, traži nove poslovne kontakte i planira širenje poslovanja u sljedećim područjima:

• opskrba pitkom vodom i odvodnja otpadnih voda
• metode ugradnje bez iskopa
• tehničko zasnježivanje
• male hidroelektrane
• vatrogasni sustavi
• rudarstvo

Ciljevi: - stjecanje novih klijenata

Za dodatne informacije obratite se na:

Romana Waldenhofer
+43 664 968 0779
Romana.Waldenhofer@trm.at
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