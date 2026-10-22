Društvo Tiroler Rohre GmbH (TRM) razvija, proizvodi i stavlja na tržište visokokvalitetne sustave cijevi i pilota od duktilnog lijevanog željeza za transport vode i specijalne radove dubokog temeljenja.

Proizvodi su visokoučinkoviti, dugovječni i robusni. Posebno se ističu svojim ekološkim i ekonomskim prednostima. Zahvaljujući svojstvima duktilnog lijevanog željeza i stručnosti u područjima primjene proizvoda, društvo Tiroler Rohre GmbH sposobno je odgovoriti i na najzahtjevnije izazove.

Područja primjene sustava duktilnih cijevi su raznolika:

• opskrba pitkom vodom

• odvodnja otpadnih voda

• cjevovodi za turbine

• sustavi za umjetno zasnježivanje

• cjevovodi za opskrbu vodom za gašenje požara

• metode ugradnje bez iskopa