Tiroler Rohre GmbH
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Glavno sjedište
6060 Hall in Tirol
Austrija
Profil poduzeća
Društvo Tiroler Rohre GmbH (TRM) razvija, proizvodi i stavlja na tržište visokokvalitetne sustave cijevi i pilota od duktilnog lijevanog željeza za transport vode i specijalne radove dubokog temeljenja.
Proizvodi su visokoučinkoviti, dugovječni i robusni. Posebno se ističu svojim ekološkim i ekonomskim prednostima. Zahvaljujući svojstvima duktilnog lijevanog željeza i stručnosti u područjima primjene proizvoda, društvo Tiroler Rohre GmbH sposobno je odgovoriti i na najzahtjevnije izazove.
Područja primjene sustava duktilnih cijevi su raznolika:
• opskrba pitkom vodom
• odvodnja otpadnih voda
• cjevovodi za turbine
• sustavi za umjetno zasnježivanje
• cjevovodi za opskrbu vodom za gašenje požara
• metode ugradnje bez iskopa
Poslovne prilike
Visokokvalitetni sustavi za vodoopskrbu i cjevovodi od duktilnog lijevanog željeza
Tiroler Rohre GmbH, tradicionalno poduzeće iz srca Alpa, traži nove poslovne kontakte i planira širenje poslovanja u sljedećim područjima:
• opskrba pitkom vodom i odvodnja otpadnih voda
• metode ugradnje bez iskopa
• tehničko zasnježivanje
• male hidroelektrane
• vatrogasni sustavi
• rudarstvo
Ciljevi: - stjecanje novih klijenata