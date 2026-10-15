Deutsch
Seitennavigation
Inhalt

voestalpine Rail Technology GmbH

Kurze Info über uns
Logo

Die voestalpine Schienen GmbH ist mit einer mehr als 110 Jahre alten Produktionshistorie das modernste und fortschrittlichste Schienenwalzwerk der Welt. Die umfangreichste Profil- und Gütenpalette deckt sämtliche Anwendungsbereiche wie Mischverkehr, Schwerlast, Metro, Straßenbahn und Weichenbau lückenlos ab.

Mit der ...

Branche

Wie sie mit uns in Kontakt treten können

Wie sie mit uns in Kontakt treten können

Firmensitz

voestalpine Rail Technology GmbH
Kerpelystraße 199
8700 Leoben
Österreich
+435030426
+4350304664981
info.schienen@voestalpine.com
https://www.voestalpine.com/railway-systems
vCard