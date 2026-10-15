voestalpine Rail Technology GmbH
Kurze Info über uns
Die voestalpine Schienen GmbH ist mit einer mehr als 110 Jahre alten Produktionshistorie das modernste und fortschrittlichste Schienenwalzwerk der Welt. Die umfangreichste Profil- und Gütenpalette deckt sämtliche Anwendungsbereiche wie Mischverkehr, Schwerlast, Metro, Straßenbahn und Weichenbau lückenlos ab.
Die voestalpine Schienen GmbH ist mit einer mehr als 110 Jahre alten Produktionshistorie das modernste und fortschrittlichste Schienenwalzwerk der Welt. Die umfangreichste Profil- und Gütenpalette deckt sämtliche Anwendungsbereiche wie Mischverkehr, Schwerlast, Metro, Straßenbahn und Weichenbau lückenlos ab.
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Wie sie mit uns in Kontakt treten können
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Firmensitz
voestalpine Rail Technology GmbH
Kerpelystraße 199
8700 Leoben
Österreich
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