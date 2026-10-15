Die woody GmbH produziert seit über 100 Jahren in Kärnten aus den Naturmaterialien Holz und Leder biegsame Holzschuhe. Die Produktpalette umfasst Clogs, Pantoletten, Sandalen, Stiefel sowie Sneaker. Das Alleinstellungsmerkmal der woody Schuhe ist die biegsame Holzsohle mit ergonomischem Fußbett – für bequemes Gehen, optimale Abrollung und gute Dämpfung. Das konstante Fußbett bietet Halt, unterstützt das Fußgewölbe und stärkt die Muskulatur – Eigenschaften, die bereits über eine Million Kundinnen und Kunden überzeugt haben.

Da Komfort und Design gleichermaßen wichtig sind, vereint die woody Kollektion klassische und Trendfarben, Modelle aus Fell und exklusive Designer-Editionen – etwa die Zusammenarbeit mit Vivienne Westwood seit 2016.

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