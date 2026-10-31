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Worldline Austria GmbH

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Worldline mit mehr als 9400 Mitarbeitern konzentriert sich auf die drei Kerngeschäftsbereiche: Merchant Services, Mobility & e-Transactional Services sowie Financial Services.

Im Bereich Mobility bietet Worldline international die Lösungen CIS (Cargo Information System) zur Abrechnung von internationalen Transporten ...

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