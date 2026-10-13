Wie sieht der Arbeitsalltag in verschiedenen Berufen aus? Welche Möglichkeiten bieten Unternehmen und wie gelingt der Einstieg ins Berufsleben? Antworten auf diese Fragen gibt der Karrieretag „Karriere mit Lehre“, den ADVANTAGE AUSTRIA – das AußenwirtschaftsCenter Zagreb – veranstaltet.

Die Veranstaltung findet am 13. Oktober 2026 von 10:00 bis 14:00 Uhr im Hotel International in Zagreb statt und bringt mehr als 400 Berufsschüler, Lehrkräfte und Studierende zusammen. Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, zehn Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen kennenzulernen, mit ihren Vertreter ins Gespräch zu kommen und durch praktische Aktivitäten verschiedene Berufe und Arbeitsumgebungen näher zu entdecken.





Zehn Unternehmen, zahlreiche Möglichkeiten

Beim Karrieretag präsentieren sich Porsche Inter Auto, Kostwein, GRAWE, SPAR, STRABAG, Schachermayer, LeitnerLeitner, cargo-partner, BIPA und Wienerberger.





Die Unternehmen stellen ihre Geschäftstätigkeit, verschiedene Berufsbilder und die Möglichkeiten vor, die sie jungen Menschen bieten. Darüber hinaus bereiten sie informative Workshops und praktische Aktivitäten vor, bei denen die Teilnehmer aus erster Hand mehr über einzelne Berufe und Tätigkeitsbereiche erfahren können.





Die Veranstaltung bietet allen, die ihre Möglichkeiten ausloten, potenzielle Arbeitgeber kennenlernen und sich ein besseres Bild von der Arbeitswelt machen möchten, eine gute Gelegenheit dazu – egal, ob sie sich auf ein Praktikum, einen Studierendenjob oder ihren Berufseinstieg nach dem Schulabschluss vorbereiten.





Bildung und Wirtschaft miteinander verbinden

Der Karrieretag „Karriere mit Lehre“ setzt auch auf die Stärkung der Zusammenarbeit zwischen Bildungseinrichtungen und Wirtschaft. Der direkte Austausch zwischen Unternehmen, Schüler, Lehrkräften und Schulleiter trägt dazu bei, die Anforderungen des Arbeitsmarktes besser zu verstehen, Erfahrungen auszutauschen und Ausbildungsprogramme mit der betrieblichen Praxis zu verknüpfen.





Statt langer Vorträge stehen persönliche Begegnungen, Gespräche und das praktische Kennenlernen verschiedener Berufe im Mittelpunkt. So erhalten die Teilnehmer ein konkreteres Bild von den beruflichen Möglichkeiten, die ihnen offenstehen.





Informationen zur Veranstaltung

Karrieretag – Karriere mit Lehre

Datum: 13. Oktober 2026

13. Oktober 2026 Uhrzeit: 10:00–14:00 Uhr

10:00–14:00 Uhr Ort: Hotel International, Miramarska cesta 24, Zagreb

Hotel International, Miramarska cesta 24, Zagreb Veranstalter: ADVANTAGE AUSTRIA – AußenwirtschaftsCenter Zagreb

ADVANTAGE AUSTRIA – AußenwirtschaftsCenter Zagreb Teilnahme: kostenlos, mit vorheriger Anmeldung



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