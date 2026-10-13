Kako izgleda rad u različitim zanimanjima? Koje mogućnosti nude poslodavci i kako napraviti prve korake prema budućoj karijeri? Odgovore na ova pitanja mladi će moći dobiti na Danu karijera „Sa strukom do karijere“, koji organizira ADVANTAGE AUSTRIA – Austrijski ured za vanjsku trgovinu.

Događanje će se održati 13. listopada 2026. od 10:00 do 14:00 sati u Hotelu International u Zagrebu, a okupit će više od 400 učenika strukovnih škola, nastavnika i studenata. Sudionici će imati priliku upoznati deset poduzeća iz različitih industrija, razgovarati s njihovim predstavnicima te kroz praktične aktivnosti pobliže upoznati različita zanimanja i radna okruženja.





Deset poduzeća, brojne mogućnosti

Na Danu karijera predstavit će se Porsche Inter Auto, Kostwein, GRAWE, SPAR, STRABAG, Schachermayer, LeitnerLeitner, cargo-partner, BIPA i Wienerberger.





Poduzeća će predstaviti svoje poslovanje, zanimanja i mogućnosti koje nude mladima. Pripremila su i informativne radionice te praktične aktivnosti koje će sudionicima omogućiti da iz prve ruke saznaju više o pojedinim poslovima i područjima rada.





Događanje je prilika za sve koji žele istražiti svoje mogućnosti, upoznati potencijalne poslodavce i bolje razumjeti što ih očekuje u svijetu rada – bilo da se pripremaju za praksu, studentski posao ili prve korake nakon završetka školovanja.





Povezivanje obrazovanja i gospodarstva

Dan karijera „Sa strukom do karijere“ usmjeren je i na jačanje suradnje između obrazovnih ustanova i gospodarstva. Izravan susret poduzeća s učenicima, nastavnicima i ravnateljima pridonosi boljem razumijevanju potreba tržišta rada, razmjeni iskustava te povezivanju obrazovnih programa sa stvarnim poslovnim okruženjem.





Umjesto dugih predavanja, naglasak je na susretima, razgovorima i praktičnom upoznavanju zanimanja – kako bi sudionici dobili konkretniju sliku o mogućnostima koje im se nude.





Informacije o događanju

Dan karijera „Sa strukom do karijere“

Datum: 13. listopada 2026.

13. listopada 2026. Vrijeme: 10:00–14:00 sati

10:00–14:00 sati Mjesto: Hotel International, Miramarska cesta 24, Zagreb

Hotel International, Miramarska cesta 24, Zagreb Organizator: ADVANTAGE AUSTRIA – Austrijski ured za vanjsku trgovinu

ADVANTAGE AUSTRIA – Austrijski ured za vanjsku trgovinu Sudjelovanje: besplatno, uz prethodnu prijavu



Želiš upoznati poslodavce i saznati više o različitim zanimanjima?

Prijavi se za sudjelovanje!