Recruiting-Tag für Saisonfachkräfte im Tourismus – Wintersaison 2026/2027
-
Zagreb
-
Save the Date: 3. November 2026 | Zagreb
Sind Sie auf der Suche nach einer neuen beruflichen Herausforderung in Österreich? Möchten Sie in erstklassigen Hotels, Restaurants, Skigebieten oder Tourismusdestinationen während der kommenden Wintersaison arbeiten?
Auch heuer veranstaltet ADVANTAGE AUSTRIA Zagreb den Recruiting-Tag für Saisonfachkräfte im Tourismus – Wintersaison 2026/2027. Die Veranstaltung bietet eine einzigartige Gelegenheit für alle, die österreichische Arbeitgeber persönlich kennenlernen und sich über Beschäftigungsmöglichkeiten im Wintertourismus informieren möchten.
Was erwartet Sie?
- Persönliche Gespräche mit österreichischen Arbeitgebern aus der Tourismus- und Hotelleriebranche
- Informationen über offene Stellen für die Wintersaison 2026/2027
- Einblicke in Arbeits- und Lebensbedingungen in Österreich
- Die Möglichkeit, erste Kontakte zu knüpfen und Ihr Profil potenziellen Arbeitgebern vorzustellen
Welche Voraussetzungen sollten Sie mitbringen?
- EU-Staatsbürgerschaft
- Berufserfahrung im Tourismusbereich
- Deutschkenntnisse (je nach Position – je näher Sie am Gast arbeiten, desto wichtiger sind gute Deutschkenntnisse)
- Alternativ Englischkenntnisse
- Freundlichkeit, Professionalität und Freude am Umgang mit Menschen
- Teamfähigkeit
Gesucht werden zahlreiche Berufsprofile – von Köchinnen und Köchen, Servicekräften und Zimmermädchen über Rezeptionistinnen und Rezeptionisten bis hin zu Wellness-Mitarbeitenden, technischen Fachkräften und weiteren Berufen im Wintertourismus.
Wie es beim Recruiting-Tag im vergangenen Jahr ausgesehen hat, können Sie in unserer Bildergalerie sehen.
© ADVANTAGE AUSTRIA / Zlatko Prkačin
© ADVANTAGE AUSTRIA / Zlatko Prkačin
© ADVANTAGE AUSTRIA / Zlatko Prkačin
© ADVANTAGE AUSTRIA / Zlatko Prkačin
© ADVANTAGE AUSTRIA / Zlatko Prkačin
© ADVANTAGE AUSTRIA / Zlatko Prkačin
© ADVANTAGE AUSTRIA / Zlatko Prkačin
© ADVANTAGE AUSTRIA / Zlatko Prkačin
© ADVANTAGE AUSTRIA / Zlatko Prkačin
Eine detaillierte Liste der teilnehmenden Unternehmen, das Veranstaltungsprogramm sowie weitere Informationen werden in Kürze veröffentlicht.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch und auf viele neue Erfolgsgeschichten zwischen Kroatien und Österreich.
Treffen Sie 15 österreichische Unternehmen
-
-
Teilnehmende Firmen
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Können wir Ihnen helfen?
Haben Sie Fragen zur Veranstaltung oder zu den österreichischen Teilnehmenden?
-
-
Vedrana Tomić Martinović
Marketing & Research Manager