Verpassen Sie nicht das größte Treffen österreichischer Arbeitgeber und kroatischer Bewerberinnen und Bewerber für die kommende Wintersaison.

Save the Date: 3. November 2026 | Zagreb





Sind Sie auf der Suche nach einer neuen beruflichen Herausforderung in Österreich? Möchten Sie in erstklassigen Hotels, Restaurants, Skigebieten oder Tourismusdestinationen während der kommenden Wintersaison arbeiten?





Auch heuer veranstaltet ADVANTAGE AUSTRIA Zagreb den Recruiting-Tag für Saisonfachkräfte im Tourismus – Wintersaison 2026/2027. Die Veranstaltung bietet eine einzigartige Gelegenheit für alle, die österreichische Arbeitgeber persönlich kennenlernen und sich über Beschäftigungsmöglichkeiten im Wintertourismus informieren möchten.







Was erwartet Sie?

Persönliche Gespräche mit österreichischen Arbeitgebern aus der Tourismus- und Hotelleriebranche

Persönliche Gespräche mit österreichischen Arbeitgebern aus der Tourismus- und Hotelleriebranche Informationen über offene Stellen für die Wintersaison 2026/2027

Einblicke in Arbeits- und Lebensbedingungen in Österreich

Die Möglichkeit, erste Kontakte zu knüpfen und Ihr Profil potenziellen Arbeitgebern vorzustellen









Welche Voraussetzungen sollten Sie mitbringen?



EU-Staatsbürgerschaft

EU-Staatsbürgerschaft Berufserfahrung im Tourismusbereich

Deutschkenntnisse (je nach Position – je näher Sie am Gast arbeiten, desto wichtiger sind gute Deutschkenntnisse)

Alternativ Englischkenntnisse

Freundlichkeit, Professionalität und Freude am Umgang mit Menschen

Teamfähigkeit





Gesucht werden zahlreiche Berufsprofile – von Köchinnen und Köchen, Servicekräften und Zimmermädchen über Rezeptionistinnen und Rezeptionisten bis hin zu Wellness-Mitarbeitenden, technischen Fachkräften und weiteren Berufen im Wintertourismus.





Wie es beim Recruiting-Tag im vergangenen Jahr ausgesehen hat, können Sie in unserer Bildergalerie sehen.







© ADVANTAGE AUSTRIA / Zlatko Prkačin

© ADVANTAGE AUSTRIA / Zlatko Prkačin

© ADVANTAGE AUSTRIA / Zlatko Prkačin

© ADVANTAGE AUSTRIA / Zlatko Prkačin

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Eine detaillierte Liste der teilnehmenden Unternehmen, das Veranstaltungsprogramm sowie weitere Informationen werden in Kürze veröffentlicht.





Wir freuen uns auf Ihren Besuch und auf viele neue Erfolgsgeschichten zwischen Kroatien und Österreich.





