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Upoznajte austrijske tvrtke na eventima

Sajam sezonskih poslova u Austriji – zimska sezona 2026./2027.

  • Zagreb
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Ne propustite najveći susret austrijskih poslodavaca i hrvatskih kandidata za zimsku sezonu.

Save the date: 3. studenoga 2026. | Zagreb

KATALOG POSLOVA

Tražite novu poslovnu priliku u Austriji? Želite raditi u vrhunskim hotelima, restoranima, skijalištima i turističkim centrima tijekom nadolazeće zimske sezone?

I ove godine ADVANTAGE AUSTRIA Zagreb organizira Sajam sezonskih poslova u Austriji, jedinstvenu priliku za sve koji žele izravno upoznati austrijske poslodavce i informirati se o mogućnostima zapošljavanja u zimskom turizmu.

Na sajmu ćete moći:

  • upoznati austrijske poslodavce iz turističkog i ugostiteljskog sektora
  • saznati više o otvorenim radnim mjestima za sezonu 2026./2027.
  • dobiti informacije o uvjetima rada i života u Austriji
  • ostvariti prve kontakte i predstaviti svoj profil potencijalnim poslodavcima.


Koji su preduvjeti?

  • EU državljanstvo
  • Radno iskustvo u turizmu
  • Znanje njemačkog jezika (ovisno o poziciji – što ste bliže gostu, to je znanje važnije)
  • Alternativno, znanje engleskog jezika
  • Ljubaznost, profesionalnost i strast za radom s ljudima
  • Spremnost na timski rad


Traže se brojni profili – od kuhara, konobara i sobarica do recepcionara, wellness osoblja, tehničkih djelatnika i drugih zanimanja povezanih sa zimskim turizmom.


Kako je to bilo prošle godine - možete pogledati u našoj galeriji.


Detaljan popis poslodavaca, program događanja i dodatne informacije objavit ćemo uskoro.

Veselimo se vašem dolasku i novim uspješnim poslovnim pričama između Hrvatske i Austrije.


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