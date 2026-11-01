Sajam sezonskih poslova u Austriji – zimska sezona 2026./2027.

Ne propustite najveći susret austrijskih poslodavaca i hrvatskih kandidata za zimsku sezonu.



Save the date: 3. studenoga 2026. | Zagreb

Tražite novu poslovnu priliku u Austriji? Želite raditi u vrhunskim hotelima, restoranima, skijalištima i turističkim centrima tijekom nadolazeće zimske sezone?





I ove godine ADVANTAGE AUSTRIA Zagreb organizira Sajam sezonskih poslova u Austriji, jedinstvenu priliku za sve koji žele izravno upoznati austrijske poslodavce i informirati se o mogućnostima zapošljavanja u zimskom turizmu.





Na sajmu ćete moći:

upoznati austrijske poslodavce iz turističkog i ugostiteljskog sektora

saznati više o otvorenim radnim mjestima za sezonu 2026./2027.

dobiti informacije o uvjetima rada i života u Austriji

ostvariti prve kontakte i predstaviti svoj profil potencijalnim poslodavcima.





Koji su preduvjeti?

EU državljanstvo

Radno iskustvo u turizmu

Znanje njemačkog jezika (ovisno o poziciji – što ste bliže gostu, to je znanje važnije)

Alternativno, znanje engleskog jezika

Ljubaznost, profesionalnost i strast za radom s ljudima

Spremnost na timski rad



Traže se brojni profili – od kuhara, konobara i sobarica do recepcionara, wellness osoblja, tehničkih djelatnika i drugih zanimanja povezanih sa zimskim turizmom.



Kako je to bilo prošle godine - možete pogledati u našoj galeriji.



© ADVANTAGE AUSTRIA / Zlatko Prkačin

© ADVANTAGE AUSTRIA / Zlatko Prkačin

© ADVANTAGE AUSTRIA / Zlatko Prkačin

© ADVANTAGE AUSTRIA / Zlatko Prkačin

© ADVANTAGE AUSTRIA / Zlatko Prkačin

© ADVANTAGE AUSTRIA / Zlatko Prkačin

© ADVANTAGE AUSTRIA / Zlatko Prkačin

© ADVANTAGE AUSTRIA / Zlatko Prkačin

© ADVANTAGE AUSTRIA / Zlatko Prkačin Natrag Naprijed



Detaljan popis poslodavaca, program događanja i dodatne informacije objavit ćemo uskoro.



Veselimo se vašem dolasku i novim uspješnim poslovnim pričama između Hrvatske i Austrije.







