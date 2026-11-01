Sajam sezonskih poslova u Austriji – zimska sezona 2026./2027.
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Zagreb
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Save the date: 3. studenoga 2026. | Zagreb
KATALOG POSLOVA
Tražite novu poslovnu priliku u Austriji? Želite raditi u vrhunskim hotelima, restoranima, skijalištima i turističkim centrima tijekom nadolazeće zimske sezone?
I ove godine ADVANTAGE AUSTRIA Zagreb organizira Sajam sezonskih poslova u Austriji, jedinstvenu priliku za sve koji žele izravno upoznati austrijske poslodavce i informirati se o mogućnostima zapošljavanja u zimskom turizmu.
Na sajmu ćete moći:
- upoznati austrijske poslodavce iz turističkog i ugostiteljskog sektora
- saznati više o otvorenim radnim mjestima za sezonu 2026./2027.
- dobiti informacije o uvjetima rada i života u Austriji
- ostvariti prve kontakte i predstaviti svoj profil potencijalnim poslodavcima.
Koji su preduvjeti?
- EU državljanstvo
- Radno iskustvo u turizmu
- Znanje njemačkog jezika (ovisno o poziciji – što ste bliže gostu, to je znanje važnije)
- Alternativno, znanje engleskog jezika
- Ljubaznost, profesionalnost i strast za radom s ljudima
- Spremnost na timski rad
Traže se brojni profili – od kuhara, konobara i sobarica do recepcionara, wellness osoblja, tehničkih djelatnika i drugih zanimanja povezanih sa zimskim turizmom.
Kako je to bilo prošle godine - možete pogledati u našoj galeriji.
© ADVANTAGE AUSTRIA / Zlatko Prkačin
© ADVANTAGE AUSTRIA / Zlatko Prkačin
© ADVANTAGE AUSTRIA / Zlatko Prkačin
© ADVANTAGE AUSTRIA / Zlatko Prkačin
© ADVANTAGE AUSTRIA / Zlatko Prkačin
© ADVANTAGE AUSTRIA / Zlatko Prkačin
© ADVANTAGE AUSTRIA / Zlatko Prkačin
© ADVANTAGE AUSTRIA / Zlatko Prkačin
© ADVANTAGE AUSTRIA / Zlatko Prkačin
Detaljan popis poslodavaca, program događanja i dodatne informacije objavit ćemo uskoro.
Veselimo se vašem dolasku i novim uspješnim poslovnim pričama između Hrvatske i Austrije.
Upoznajte 15 austrijskih poduzeća
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Vedrana Tomić Martinović
Marketing & Research Manager