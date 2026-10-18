Mreža austrijskih institucija u Hrvatskoj

Austrijsko veleposlanstvo u Republici Hrvatskoj
Veleposlanik: Mag. Yvonne TONČIĆ-SORINJ
Radnička cesta 80, 9. kat
10000 Zagreb
+385 1 4881050
+385 1 48344461
agram-ob@bmeia.gv.at
http://www.bmeia.gv.at/botschaft/agram.html
Na web stranici Austrijskog veleposlanstva Zagreb možete pronaći bitne informacije o Austriji i iz Austrije iz područja politike, kulture, gospodarstva i turizma. Osim toga, možete pronaći odgovore na pitanja vezana uz konzularne poslove, koji bi mogli biti potrebni Austrijancima i Austrijankama koji žive ili borave u Hrvatskoj, kao i upute za podnošenje zahtjeva za vize za putovanja u Austriju. Ako posjedujete austrijsko državljanstvo i boravite duže vrijeme u Hrvatskoj, preporučuje se registracija kod Austrijskog ministarstva vanjskih poslova pod poveznicom: https://auslandsregistrierung.bmeia.gv.at/#/. Time si osiguravate u slučaju potrebe brzu i nebirokratsku proceduru povratka u domovinu.
Austrijski ured za vanjsku trgovinu
Direktor/Savjetnik za trgovinske odnose: MMag. Gerhard Schlattl
Ilica 12
10000 Zagreb
+385 1 4881900
+385 1 4881912
zagreb@advantageaustria.org
http://www.advantageaustria.org/hr
Österreich Werbung - Predstavništvo austrijskog promidžbenog ureda za turizam
Austrijski kulturni forum
Gundulićeva 3
10000 Zagreb
+385 1 4881250
+385 1 4830739
agram-kf@bmeia.gv.at
http://www.kulturforum-zagreb.org
Ostale austrijske institucije u Hrvatskoj
Ured izaslanika za poljoprivredu, šumarstvo i zaštitu okoliša pri Veleposlanstvu Republike Austrije
Izaslanik za poljoprivredu, šumarstvo i zaštitu okoliša: dr. Christian Brawenz
Radnička cesta 80, 9. kat
10000 Zagreb
+385 1 4862083
+385 1 4850456
christian.brawenz@bmlfuw.gv.at
Honorarni konzulati Republike Austrije
Honorarni konzulat u Rijeci
Stjepana Istranina Konzula 2
51000 Rijeka
Honorarni konzulat u Splitu
Klaićeva poljana 1
21000 Split
+385 21 362308
+385 21 362308
konzulat.austrija.split@mrklic-partneri.hr
HONORARNI KONZULAT U PULI
Marulićeva 3, info@at-konzulat-pula.hr
52100 Pula