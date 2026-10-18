hrvatski
Seitennavigation
Inhalt

Mreža austrijskih institucija u Hrvatskoj

Standard Content Module
Ovdje ćete pronaći austrijske institucije u Hrvatskoj
listen

 

Austrijsko veleposlanstvo u Republici Hrvatskoj


Veleposlanik: Mag. Yvonne TONČIĆ-SORINJ

Radnička cesta 80, 9. kat
10000 Zagreb

+385 1 4881050
+385 1 48344461
agram-ob@bmeia.gv.at
http://www.bmeia.gv.at/botschaft/agram.html

Na web stranici Austrijskog veleposlanstva Zagreb možete pronaći bitne informacije o Austriji i iz Austrije iz područja politike, kulture, gospodarstva i turizma. Osim toga, možete pronaći odgovore na pitanja vezana uz konzularne poslove, koji bi mogli biti potrebni Austrijancima i Austrijankama koji žive ili borave u Hrvatskoj, kao i upute za podnošenje zahtjeva za vize za putovanja u Austriju. Ako posjedujete austrijsko državljanstvo i boravite duže vrijeme u Hrvatskoj, preporučuje se registracija kod Austrijskog ministarstva vanjskih poslova pod poveznicom: https://auslandsregistrierung.bmeia.gv.at/#/. Time si osiguravate u slučaju potrebe brzu i nebirokratsku proceduru povratka u domovinu.

Austrijski ured za vanjsku trgovinu


Direktor/Savjetnik za trgovinske odnose: MMag. Gerhard Schlattl

Ilica 12
10000 Zagreb

+385 1 4881900
+385 1 4881912
zagreb@advantageaustria.org
http://www.advantageaustria.org/hr


Österreich Werbung - Predstavništvo austrijskog promidžbenog ureda za turizam



info@austria.info
http://www.austria.info/hr


Austrijski kulturni forum



Gundulićeva 3
10000 Zagreb

+385 1 4881250
+385 1 4830739
agram-kf@bmeia.gv.at
http://www.kulturforum-zagreb.org



Ostale austrijske institucije u Hrvatskoj


Ured izaslanika za poljoprivredu, šumarstvo i zaštitu okoliša pri Veleposlanstvu Republike Austrije


Izaslanik za poljoprivredu, šumarstvo i zaštitu okoliša: dr. Christian Brawenz

Radnička cesta 80, 9. kat
10000 Zagreb

+385 1 4862083
+385 1 4850456
christian.brawenz@bmlfuw.gv.at



Honorarni konzulati Republike Austrije


Honorarni konzulat u Rijeci



Stjepana Istranina Konzula 2
51000 Rijeka

+385 51 338554
+385 51 338554



Honorarni konzulat u Splitu



Klaićeva poljana 1
21000 Split

+385 21 362308
+385 21 362308
konzulat.austrija.split@mrklic-partneri.hr


HONORARNI KONZULAT U PULI



Marulićeva  3, info@at-konzulat-pula.hr
52100 Pula






Zadnja izmjena: : 28. rujna 2026