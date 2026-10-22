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CARICO Handelsgesellschaft m.b.H.

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Die CARICO HandelsgesmbH entwickelt und vertreibt seit 25 Jahren hochwertige Schalungskomponenten für den Baubereich in über 30 Ländern weltweit. Neben 3-Schicht Betonschalplatten und H20 Schalungsträgern aus Holz runden Deckenstützen aus Stahl das Programm ab.

Die Produkte zeichnen sich durch hohe Qualität und ...

Branche

Wie sie mit uns in Kontakt treten können

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Firmensitz

CARICO Handelsgesellschaft m.b.H.
Hauptplatz 9
9300 St. Veit an der Glan
Österreich
+43421236220
+43421236240
office@carico.at
http://www.carico.at
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