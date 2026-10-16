COPA-DATA GmbH
Kurze Info über uns
COPA-DATA ist Hersteller der Softwareplattform zenon®, die in der Fertigungsindustrie und in der Energiewirtschaft zur automatisierten Steuerung, Überwachung und Optimierung von Maschinen, Anlagen und Stromnetzen eingesetzt wird. Das unabhängige Familienunternehmen wurde 1987 gegründet und beschäftigt rund 270 ...
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Firmensitz
COPA-DATA GmbH
Karolingerstraße 7B
5020 Salzburg
Österreich
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