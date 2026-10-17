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Hirsch Maschinenbau GmbH

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HIRSCH Maschinenbau ist Technologieführer im Bereich der Herstellung von qualitativ hochwertigen Maschinen und Anlagen zur Verarbeitung von EPS und EPP.

HIRSCH Maschinenbau zählt weltweit zu den besten Lieferanten von innovativer Maschinen- und Formenbautechnologie für die Verarbeitung zu Formteilen und Dämmstoffen, ...

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