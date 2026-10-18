ÖAMTC-Betriebe, Gesellschaft m.b.H.
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Firmensitz
ÖAMTC-Betriebe, Gesellschaft m.b.H.
Andeckstraße 81
6020 Innsbruck
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Baumgasse 129
1030 Wien
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Jöß-Gewerbegebiet 1
8403 Lang
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Alois-Schader-Straße 11
9020 Klagenfurt
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Baumgasse 129
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Alpenstrasse 102 - 104
5020 Salzburg
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Breitenleer Straße 29
1220 Wien
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Triester Straße, Parz 301/4
2524 Teesdorf
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Kopernikusstrasse 3
4840 Vöcklabruck
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