SBM Mineral Processing GmbH
Kurze Info über uns
Das österreichische Traditionsunternehmen SBM Mineral Processing GmbH ist einer der führenden Komplettanbieter von Aufbereitungs- und Förderanlagen für die Rohstoff- und Recyclingindustrie und von Betonmischanlagen für Transport- und Werksbeton. SBM steht für mehr als 60 Jahre Erfahrung und ist am Weltmarkt als ...
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
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Firmensitz
SBM Mineral Processing GmbH
Oberweis 401
4664 Gschwandt
Österreich
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