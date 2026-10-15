Dr. Sauer & Partners Holding GmbH
About
Dr. Sauer & Partners is an independent consultancy, providing the full range of design and construction management services for tunnels, shafts and caverns.
Dr. Sauer & Partners is an independent consultancy, providing the full range of design and construction management services for tunnels, shafts and caverns.
The company delivers innovative, cost-effective and environmentally-aware designs, and is passionate about solving the engineering puzzle.
With over 30 years ...
How to get in touch
How to get in touch
Headquarters
Dr. Sauer & Partners Holding GmbH
Sterneckstraße 35-37
5020 Salzburg
Austria
5020 Salzburg
Austria