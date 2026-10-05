حمل ونقل و تردد

اتوبان ها، آزاد راه ها و شبكه راه هاي ايالتي كشور اتريش را به كشورهاي همسايه متصل مي نمايند.



تمامي اين مسيرها بصورت شبانه روزي باز هستند و در هيچ ساعتي ممنوعيت تردد ندارند



قوانين و تابلوهاي راهنمايي و رانندگي اتريش با قوانين ساير كشورهاي اروپايي در اين زمينه يكسان است. در كليه اتوبان ها و آزادراه هاي اين كشور محدوديت سرعت وجود دارد.

اطلاعات عوارض



قوانين تردد وسائط نقليه سنگين

اسناد گمرك وسائط نقليه سنگين هنگام ورود به مرز كنترل نمي شود. گواهينامه هاي پايه يك خارجي به مدت يك سال در اتريش اعتبار دارند. گواهينامه هاي كشور عضو اتحاديه اروپا و اتحاديه اقتصادي اروپا در اتريش معتبر هستند. مسافران ساير كشورها، چنانچه كشور متبوع آنها در مورد گواهينامه رانندگي قراردادي با اتريش نداشته باشد، جهت رانندگي نياز به گواهينامه بين المللي دارند. در غير اين صورت به همراه داشتن ترجمه رسمي گواهينامه به زبان آلماني جهت رانندگي كافي است. جهت كسب اطلاعات بيشتر به كلوب هاي رانندگي در كشور خود مراجعه نماييد

ÖAMTC

ARBÖ

نام كشور مي بايست بر روي پلاك عقب كاميون هاي خارجي به ثبت رسيده باشد.

هنگام ورود به مرز اتريش مي توان جاي از سوخت داخل باك خودرو، به ميزان 10 ليتر سوخت بعنوان رزرو به همراه داشت. مسافران كشورهاي خارج از محدوده اتحاديه اروپا مي توانند به مدت 6 ماه از اتومبيل خود در اتحاديه اروپا بدون پرداخت عوارض استفاده نمايند. اتومبيل هاي شخصي مي بايست بعد از انقضاي اين مدت بدون هيچگونه تغييري اتحاديه اروپا را ترك نمايند.

قوانين لازم الاجرا براي اتومبيل هاي كرايه اي را در آدرس زير مطالعه فرماييد





حداكثر سرعت مجاز

حداكثر سرعت، در صورتي كه بر روي تابلوهاي راهنمايي و رانندگي مورد ديگري ثبت نشده باشد، براي اتومبيل هاي سواري و موتورها



در جاده هاي خارج شهر حداكثر سرعت مجاز 100 كيلومتر در ساعت

در اتوبان ها و آزاد راه ها حداكثر سرعت مجاز 130 كيلومتر در ساعت

در مناطق مسكوني حداكثر سرعت مجاز 50 كيلومتر در ساعت

وسائط نقليه تا وزن 3500 كيلوگرم

در جاده هاي خارج شهر حداكثر سرعت مجاز 100 كيلومتر در ساعت

در جاده هاي خارج شهر حداكثر سرعت مجاز 100 كيلومتر در ساعت در اتوبان ها و آزاد راه ها حداكثر سرعت مجاز 130 كيلومتر در ساعت

در اتوبان ها و آزاد راه ها حداكثر سرعت مجاز 130 كيلومتر در ساعت در مناطق مسكوني حداكثر سرعت مجاز 50 كيلومتر در ساعت





يدك هاي سبك براي اتومبيل هاي سواري تا وزن 750 كيلوگرم، وزن كلي وسيله نقليه 5/3 ت

در اتوبان ها و آزاد راه ها و در جاده هاي خارج شهر حداكثر سرعت مجاز 100 كيلومتر در ساعت

در مناطق مسكوني حداكثر سرعت مجاز 50 كيلومتر در ساعت





اتومبيل هاي سواري با يدك به وزن بيش از 7 50كيلوگرم، وزن كلي حداكثر 5/3 تن

در جاده هاي خارج شهر حداكثر سرعت مجاز 80 كيلومتر در ساعت

در جاده هاي خارج شهر حداكثر سرعت مجاز 80 كيلومتر در ساعت در اتوبان ها و آزاد راه ها حداكثر سرعت مجاز 100 كيلومتر در ساعت

در اتوبان ها و آزاد راه ها حداكثر سرعت مجاز 100 كيلومتر در ساعت در مناطق مسكوني حداكثر سرعت مجاز 50 كيلومتر در ساعت





اتوبوس ها



در جاده هاي خارج شهر حداكثر سرعت مجاز 80 كيلومتر در ساعت

در اتوبان ها و آزاد راه ها حداكثر سرعت مجاز 100 كيلومتر در ساعت، از ساعت 10 شب تا 5 صبح در برخي اتوبان ها حداكثر سرعت مجاز 90 كيلومتر در ساعت

در مناطق مسكوني حداكثر سرعت مجاز 50 كيلومتر در ساعت





کریدور اضطراری اجباری

از تاریخ 1 ژانویه 2012، تمام استفاده کنندگان از جاده ها در اتریش ملزم به شکل دادن وبازگذاشتن مسیر برای عبور وسایل نقلیه اضطراری (یک راهرو اضطراری) در زمان ازدحام در بزرگراه ها و اتوبان ها شده اند. این راهرو اضطراری امکان رسیدن سریع تر وسایل نقلیه اضطراری به صحنه تصادف را فراهم می آورد. اطلاعات بیشتر در این مورد در وب سایت www.asfinag.at/en/traffic-road-safety/traffic-management/the-emergency-corridor موجود است.



به همراه داشتن جليقه شبرنگ

در هنگام رانندگي در جاده هاي خارج شهر به همراه داشتن جليقه شبرنگ اجباري است. اين بدان معناست كه رانندگان مي بايست در هنگام بروز تصادفات يا گرفتن پنچري اين جليقه را اكيدا بر تن داشته باشند. به همراه نداشتن اين جليقه شامل جريمه سنگيني مي شود. در كنترل ترافيك توسط پليس راهنمايي و رانندگي اغلب به همراه داشتن اين جليقه مورد بازرسي قرار مي گيرد.

كودكان در اتومبيل

كودكان زير 14 سال كه كوتاه تر از 150 سانتي متر هستند مي بايست حتما در صندلي مخصوص كودكان بنشينند. در اتومبيل هاي شخصي و ميني بوس ها هر كودك بايد بر روي يك صندلي بنشيند و از لحاظ سن و قد بايد به حدي رسيده باشد كه احتياج به صندلي مخصوص كودكان نداشته باشد.

ميزان مجاز الكل در خون رانندگان

ميزان مجاز الكل در هنگام رانندگي 5/0 پروميل است. تخطي از اين حد مشمول جريمه نقدي و تحت شرايط ويژه حتي موجب توقيف گواهينامه رانندگي مي شود



الزامي بودن بستن كمربند

بستن كمربند ايمني در اتريش اجباري است.



صحبت با تلفن هنگام رانندگي

در هنگام رانندگي صحبت با تلفن همراه مجاز نبوده و رانندگان مي بايست از هندزفري استفاده نمايند. هندز فري مي بايست به گونه اي باشد كه راننده تنها با يك دست قادر به استفاده از آن بوده و مزاحم رانندگي نباشد.



قوانين براي موتورسواران

بر سر داشتن كلاه ايمني هنگام موتورسواري اجباري است كه عدول از آن مشمول جريمه خواهد بود. در هنگام رانندگی، چراغ های کوچک جلو، حتی در طول روز، باید روشن باشند. نصب برچسب های عوارض اجباری است.



سوخت

در تمام پمپ بنزين هاي اتريش بنزين بدون سرب معمولي با اكتان 91، بنزين سوپر با اكتان 95 و نيز اكتان 98 عرضه مي شود. فروش بنزين درون باك در اين كشور ممنوع بوده و جهت وسائط نقليه موتوري فاقد كاتاليزاتور در پمپ هاي بنزين مواد افزودني عرضه مي شود.



تصادفات، پنچري

در تصادفات همراه با خسارات جاني، اطلاع به پليس اجباري است. در صورت بروز خسارات مالي تنها هنگامي اطلاع به پليس اجباري است كه طرفين تصادف فاقد كارت شناسايي معتبر باشند. سازمان هاي.

ÖAMTC

و

ARBÖ

در تمام مدت شبانه روز به ارائه خدمات پنچري و مكانيكي سيار به تمام خودروها و رانندگان (افراد غير عضو مي بايست مبلغ خدمات ارائه شده را پرداخت نمايند) مي پردازند.



شماره تلفن هاي اضطراري شماره اضطراري

Euro 112 آتش نشاني 122 پليس

133 اورژانس – نجات

144 پزشك راديويي

141 نجات كوهستان

140 سرويس پنچري

ÖAMTC

120

ARBÖ خدمات پنچري

123

اخبار ترافيك

اخبار ترافيكي تمام اتريش و نيز راه هاي ارتباطي اصلي كشورهاي هر نيم ساعت از شبكهÖ3

پخش مي شود. در زمان هاي اضطراري – مانند بروز تصادفات سنگين – برنامه هاي عادي اين شبكه قطع شده و خبرهاي ويژه از اين شبكه و نيز تمام شبكه هاي راديويي

ORF

پخش مي شوند. در تمام اوقات شبانه روز مي توان با تماس با شماره 601 600 0800 در جريان اطلاعات راه هاي (بصورت رايگان در تمام اتريش) كشور قرار گرفت . با تماس با شماره 600 600 0900 در قبال پرداخت پول مي توان در جريان اخبار ترافيكي قرار گرفت. با فرستادن پيام كوتاه با نوشتن يك علامت سوال و ذكر

جهت كسب اطلاعات بيشتر به وب سايت زير مراجعه نماييد

oe3.ORF.at

