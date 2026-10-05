حمل ونقل و تردد

قوانين تردد وسائط نقليه سنگين
اسناد گمرك وسائط نقليه سنگين هنگام ورود به مرز كنترل نمي شود. گواهينامه هاي پايه يك خارجي به مدت يك سال در اتريش اعتبار دارند. گواهينامه هاي كشور عضو اتحاديه اروپا و اتحاديه اقتصادي اروپا در اتريش معتبر هستند. مسافران ساير كشورها، چنانچه كشور متبوع آنها در مورد گواهينامه رانندگي قراردادي با اتريش نداشته باشد، جهت رانندگي نياز به گواهينامه بين المللي دارند. در غير اين صورت به همراه داشتن ترجمه رسمي گواهينامه به زبان آلماني جهت رانندگي كافي است. جهت كسب اطلاعات بيشتر به كلوب هاي رانندگي در كشور خود مراجعه نماييد
ÖAMTC
ARBÖ
نام كشور مي بايست بر روي پلاك عقب كاميون هاي خارجي به ثبت رسيده باشد.
هنگام ورود به مرز اتريش مي توان جاي از سوخت داخل باك خودرو، به ميزان 10 ليتر سوخت بعنوان رزرو به همراه داشت. مسافران كشورهاي خارج از محدوده اتحاديه اروپا مي توانند به مدت 6 ماه از اتومبيل خود در اتحاديه اروپا بدون پرداخت عوارض استفاده نمايند. اتومبيل هاي شخصي مي بايست بعد از انقضاي اين مدت بدون هيچگونه تغييري اتحاديه اروپا را ترك نمايند.
قوانين لازم الاجرا براي اتومبيل هاي كرايه اي را در آدرس زير مطالعه فرماييد
حداكثر سرعت مجاز
حداكثر سرعت، در صورتي كه بر روي تابلوهاي راهنمايي و رانندگي مورد ديگري ثبت نشده باشد، براي اتومبيل هاي سواري و موتورها
- در جاده هاي خارج شهر حداكثر سرعت مجاز 100 كيلومتر در ساعت
- در اتوبان ها و آزاد راه ها حداكثر سرعت مجاز 130 كيلومتر در ساعت
- در مناطق مسكوني حداكثر سرعت مجاز 50 كيلومتر در ساعت
وسائط نقليه تا وزن 3500 كيلوگرم
- در جاده هاي خارج شهر حداكثر سرعت مجاز 100 كيلومتر در ساعت
- در اتوبان ها و آزاد راه ها حداكثر سرعت مجاز 130 كيلومتر در ساعت
- در مناطق مسكوني حداكثر سرعت مجاز 50 كيلومتر در ساعت
يدك هاي سبك براي اتومبيل هاي سواري تا وزن 750 كيلوگرم، وزن كلي وسيله نقليه 5/3 ت
- در اتوبان ها و آزاد راه ها و در جاده هاي خارج شهر حداكثر سرعت مجاز 100 كيلومتر در ساعت
- در مناطق مسكوني حداكثر سرعت مجاز 50 كيلومتر در ساعت
اتومبيل هاي سواري با يدك به وزن بيش از 7 50كيلوگرم، وزن كلي حداكثر 5/3 تن
- در جاده هاي خارج شهر حداكثر سرعت مجاز 80 كيلومتر در ساعت
- در اتوبان ها و آزاد راه ها حداكثر سرعت مجاز 100 كيلومتر در ساعت
- در مناطق مسكوني حداكثر سرعت مجاز 50 كيلومتر در ساعت
اتوبوس ها
- در جاده هاي خارج شهر حداكثر سرعت مجاز 80 كيلومتر در ساعت
- در اتوبان ها و آزاد راه ها حداكثر سرعت مجاز 100 كيلومتر در ساعت، از ساعت 10 شب تا 5 صبح در برخي اتوبان ها حداكثر سرعت مجاز 90 كيلومتر در ساعت
- در مناطق مسكوني حداكثر سرعت مجاز 50 كيلومتر در ساعت
کریدور اضطراری اجباری
از تاریخ 1 ژانویه 2012، تمام استفاده کنندگان از جاده ها در اتریش ملزم به شکل دادن وبازگذاشتن مسیر برای عبور وسایل نقلیه اضطراری (یک راهرو اضطراری) در زمان ازدحام در بزرگراه ها و اتوبان ها شده اند. این راهرو اضطراری امکان رسیدن سریع تر وسایل نقلیه اضطراری به صحنه تصادف را فراهم می آورد. اطلاعات بیشتر در این مورد در وب سایت www.asfinag.at/en/traffic-road-safety/traffic-management/the-emergency-corridor موجود است.
به همراه داشتن جليقه شبرنگ
در هنگام رانندگي در جاده هاي خارج شهر به همراه داشتن جليقه شبرنگ اجباري است. اين بدان معناست كه رانندگان مي بايست در هنگام بروز تصادفات يا گرفتن پنچري اين جليقه را اكيدا بر تن داشته باشند. به همراه نداشتن اين جليقه شامل جريمه سنگيني مي شود. در كنترل ترافيك توسط پليس راهنمايي و رانندگي اغلب به همراه داشتن اين جليقه مورد بازرسي قرار مي گيرد.
كودكان در اتومبيل
كودكان زير 14 سال كه كوتاه تر از 150 سانتي متر هستند مي بايست حتما در صندلي مخصوص كودكان بنشينند. در اتومبيل هاي شخصي و ميني بوس ها هر كودك بايد بر روي يك صندلي بنشيند و از لحاظ سن و قد بايد به حدي رسيده باشد كه احتياج به صندلي مخصوص كودكان نداشته باشد.
ميزان مجاز الكل در خون رانندگان
ميزان مجاز الكل در هنگام رانندگي 5/0 پروميل است. تخطي از اين حد مشمول جريمه نقدي و تحت شرايط ويژه حتي موجب توقيف گواهينامه رانندگي مي شود
الزامي بودن بستن كمربند
بستن كمربند ايمني در اتريش اجباري است.
صحبت با تلفن هنگام رانندگي
در هنگام رانندگي صحبت با تلفن همراه مجاز نبوده و رانندگان مي بايست از هندزفري استفاده نمايند. هندز فري مي بايست به گونه اي باشد كه راننده تنها با يك دست قادر به استفاده از آن بوده و مزاحم رانندگي نباشد.
قوانين براي موتورسواران
بر سر داشتن كلاه ايمني هنگام موتورسواري اجباري است كه عدول از آن مشمول جريمه خواهد بود. در هنگام رانندگی، چراغ های کوچک جلو، حتی در طول روز، باید روشن باشند. نصب برچسب های عوارض اجباری است.
سوخت
در تمام پمپ بنزين هاي اتريش بنزين بدون سرب معمولي با اكتان 91، بنزين سوپر با اكتان 95 و نيز اكتان 98 عرضه مي شود. فروش بنزين درون باك در اين كشور ممنوع بوده و جهت وسائط نقليه موتوري فاقد كاتاليزاتور در پمپ هاي بنزين مواد افزودني عرضه مي شود.
تصادفات، پنچري
در تصادفات همراه با خسارات جاني، اطلاع به پليس اجباري است. در صورت بروز خسارات مالي تنها هنگامي اطلاع به پليس اجباري است كه طرفين تصادف فاقد كارت شناسايي معتبر باشند. سازمان هاي.
ÖAMTC
و
ARBÖ
در تمام مدت شبانه روز به ارائه خدمات پنچري و مكانيكي سيار به تمام خودروها و رانندگان (افراد غير عضو مي بايست مبلغ خدمات ارائه شده را پرداخت نمايند) مي پردازند.
|شماره تلفن هاي اضطراري
|شماره اضطراري
Euro
|112
|آتش نشاني
|122
|پليس
|133
|اورژانس – نجات
|144
|پزشك راديويي
|141
|نجات كوهستان
|140
|سرويس پنچري
ÖAMTC
|120
ARBÖ خدمات پنچري
|123
اخبار ترافيك
اخبار ترافيكي تمام اتريش و نيز راه هاي ارتباطي اصلي كشورهاي هر نيم ساعت از شبكهÖ3
پخش مي شود. در زمان هاي اضطراري – مانند بروز تصادفات سنگين – برنامه هاي عادي اين شبكه قطع شده و خبرهاي ويژه از اين شبكه و نيز تمام شبكه هاي راديويي
ORF
پخش مي شوند. در تمام اوقات شبانه روز مي توان با تماس با شماره 601 600 0800 در جريان اطلاعات راه هاي (بصورت رايگان در تمام اتريش) كشور قرار گرفت . با تماس با شماره 600 600 0900 در قبال پرداخت پول مي توان در جريان اخبار ترافيكي قرار گرفت. با فرستادن پيام كوتاه با نوشتن يك علامت سوال و ذكر
جهت كسب اطلاعات بيشتر به وب سايت زير مراجعه نماييد
oe3.ORF.at
خطوط هوائی اتریش یکی از بزرگ ترین شرکت های هواپیمائی بوده و به حدود بیش از 130 مقصد هوائی در سرتاسر جهان پرواز دارد. این شبکه ارتباطی بویژه در مرکز و شرق اروپا، بسیار متراکم و انبوه است. خطوط هوائی اتریش، بخشی از کنسرسیوم لوفتانزا و عضو اتحادیه Star است.سرويس ارتباطات هوايي
جهت كسب اطلاعات مراجعه كنيد به
Search and Book Flights
فرودگاه هاي بين المللي اتريش عبارتند از
مابين اين فرودگاه ها روزانه پروازهاي داخلي انجام مي شود.
طلاعات پرواز مرکزی:
22233 7007 1 43+
فرودگاه وين – سرويس رفت و آمد
قطار شهري فرودگاه
City Airport Train (CAT)
در ظرف 16 دقيقه شما را از فرودگاه به ايستگاه مركزي در قلب اين شهر مي رساند
.CAT Schedule
از برنامه پرواز و تعرفه خطوط هوايي وين در وب سايت فرودگاه بين المللي وين مطلع شويد.همچنين اطلاعاتي در خصوص قطارها، تاكسي ها، خودروهاي كرايه اي و سرويس هاي تردد نيز در اين وب سايت در دسترس شما قرار مي گيرند
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راه آهن ایالتی اتریش (ÖBB) و WESTbahn گزینه های جذابی جهت تهیه بلیط سفر با قطار به اقصی نقاط اتریش، عرضه می کند.
آیا می دانستید امکان حمل خودرو یا دوچرخه برای شما فراهم شده تا رنج سفرهای دشوار در بزرگراه ها را بر خود هموار نکنید؟
موتوریل حمل خودرو تاوئرن وظیفه حمل خودرو یا دوچرخه شما را از طریق تونل تاوئرن بر عهده می گیرد (بوک اشتاین – مالنیتز-اوبرفلاخ، 12 کیلومتر).
اطلاعات بیشتر همراه با جزئیات دقیق تر پیرامون شرایط حمل بار و مقررات ایمنی در پوشه "موتوریل تاوئرن (PDF, 0.7MB) " در اختیار شما قرار می گیرد.
مطالعه اطلاعات دقيق تر در خصوص برنامه حركت قطارها و رزرو بليط در وب سايت زير امكان پذير است
ÖBB-Austrian Federal Railways Website
راه هاي ديگر خريد بليط قطار عبارتند از تماس تلفني با شماره 1717 5 43+، مراجعه به باجه هاي بليط فروشي در ايستگاه قطار يا دفاتر رزرو بليط و كلوب هاي اتومبيل راني.
چنانچه در خصوص كشور اتريش به مطالعه بپردازيد به طيف وسيع امكانات حمل و نقل پي خواهيد برد. در اين قسمت به اطلاعات مفيدي در خصوص امكانات موجود حمل ونقل در كشور اتريش دست خواهيد يافت
كشتي
بر روي رود دنا كشتي هاي فرواني در مسيرهاي مختلف در رفت و آمد هستند. علاوه بر اين در درياچه هاي ايم كشور نيز مسيرهاي گردشي فراواني عرضه مي شوند. براي كسب اطلاعات بيشتر مراجعه كنيد به
اتوبوس
خط اتوبوسرانی راه آهن اتریش، 865 خط با 18315 مسیر روزانه را در تمام اتریش پوشش می دهد. تقريبا تمامي مكان هاي مورد توجه گردشگران در اين كشور با اتوبوس قابل دسترسي هستند .
اطلاعات پیرامون شبکه اتوبوسرانی عمومی در اتریش
تاكسي
تاكسي ها در اكثر شهرهاي بزرگ به تاكسي متر مجهز هستند. تعرفه بر حسب كيلومتر طي شده و نيز زمان محاسبه مي شود. اطلاعات پیرامون تاکسی ها در اتریش
در مسير وين به فرودگاه (لطفا براي طي اين مسير از تاكسي فرودگاه استفاده نماييد) جهت مسير برگشت تاكسي 18 يورو به مبلغ كرايه اضافه مي شود.
تاكسي هاي فرودگاه، تاكسي هايي هستند كه محتص مسير رفت و برگشت به فرودگاه در نظر گرفته شده اند و در فرودگاه در انتظار مسافرين هستند. اين تاكسي ها قبلا رزرو شده و كرايه مشخصي دارند (اين قيمت شامل حمل چمدان نيز مي شود) و از مسافر جهت مسير برگشت مبلغي دريافت نمي كنند
تله سي هاي كوهستاني
بيش از 3.000 تله سي و تله كابين در كشور اتريش فعال هستند
Furniculars, chair lifts and cable lifts
بسياري از آنها تا ارتفاع بيش از 3000 متر صعود مي كنند