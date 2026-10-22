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Praher Plastics Austria GmbH

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Praher Plastics is specialist in processing technical plastics.

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How to get in touch

Headquarters

Praher Plastics Austria GmbH
Poneggenstraße 5
4311 Schwertberg
Austria
+437262611780
+43726261203
sales@praherplastics.com
https://www.praher-plastics.com
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