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METEKA GmbH

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METEKA GmbH is a leading provider of system solutions for the safe management of infectious waste.

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How to get in touch

How to get in touch

Headquarters

METEKA GmbH
Viktor-Kaplan-Straße 7
8750 Judenburg
Austria
+43357285166
+433572851666
info@meteka.com
http://www.meteka.com
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