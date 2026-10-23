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Pharmazeutische Fabrik Montavit Gesellschaft m.b.H.

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How to get in touch

Headquarters

Pharmazeutische Fabrik Montavit Gesellschaft m.b.H.
Salzbergstraße 96
6067 Absam
Austria
+435223579260
+4352235792611
pharma@montavit.com
http://www.montavit.com
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