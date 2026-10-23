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GMS Bautechnik GmbH

حول
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يرتكز نشاط شركة GMS Bautechnik GmbH على مجال تقنيات التثبيت الاحترافي إلى جانب أنظمة السقف والواجهات.

وتشمل تقنية التثبيت الهلب شديدة التحمل والتثبيتات الكيميائية إلى جانب التثبيتات الخاصة الخفيفة (مثل البراغي الصلب، والملاط الرابط والهلب شديد التحمل وسدادات الواجهات). كما تضم أنظمة الأسقف والواجهات أنظمة الأسقف ...

القطاع

كيفية التواصل

كيفية التواصل

المركز الرئيسي

GMS Bautechnik GmbH
Sonnengasse 13
9020 Klagenfurt
النمسا
+43463481111
+4346348111120
office@gms-systeme.com
http://www.gms-systeme.com
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