تحمل المعايير في النمسا الاسم ÖNORM. ويتم إصدارها من قبل المعهد النمساوي للمواصفات القياسية. وبصفته منظمة نمساوية لوضع المعايير، ينظم وينسق المعهد النمساوي للمواصفات القياسية ـ تطوير المعايير من خلال الدوائر المهتمة بذلك وكذلك الدوائر المعنية من قطاعات الاقتصاد والإدارة والعلم وحماية المستهلك، والتي ترسل ممثليها إلى اللجان. كما أن المواصفات القياسية النمساوية هي التي تنظم مشاركة المختصين النمساويين في إعداد المعايير الأوروبية والدولية لدى CEN أو ISO.

المعايير الأوروبية

أكثر من 90 بالمائة من المعايير السارية في النمسا اليوم مصدرها إما أوروبي أو دولي. المعايير الأوروبية (في النمسا "ÖNORM EN") متطابقة مع المعايير في جميع دول الاتحاد الأوروبي والمجموعة الاقتصادية الأوروبية وكذلك في تركيا ومقدونيا، وبذلك فهي تزيل الحواجز التجارية داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EWR). ويتم إعدادها بمشاركة واتفاق المبعوثين من اللجان القومية.

المنظمات على المستوى الأوروبي هي:

تعتبر المعايير الأوروبية في كثير من الحالات أداة تتيح استيفاء الاشتراطات الأساسية للتشريع الأوروبي (المبادئ التوجيهية الأوروبية) عند التطبيق العملي. فهي تخلق الشروط المناسبة للسماح بتداول السلع في السوق الأوروبي.

تجد قائمة بالمبادئ التوجيهية شاملة المعايير الخاصة بها، على صفحات "New Approach" (en) .

المعايير الدولية

بجانب المعايير الأوروبية توجد معايير معترف بها عالميا: وهي التي يطلق عليها اسم المعايير الدولية (ISO). والمعايير الدولية المقبولة يتم تسميتها في النمسا باسم "ÖNORM ISO". وتوجد العديد من المعايير الدولية التي هي في الوقت نفسه أوروبية وبذلك توجد معايير قومية أيضا (في النمسا: "ÖNORM EN ISO").

المنظمات على المستوى الدولي هي:





المعايير القومية

تبلغ نسبة المعايير الأوروبية (والدولية) في سجل المعايير النمساوية أكثر من 90%. ولكن توجد أيضا مجموعة من المعايير القومية. وقد تم ويتم حتى الآن تطوير المعايير النمساوية ÖNORMEN بصفة خاصة في تلك القطاعات والتي لا يتواجد بها حتى الآن حاجة لمعايير تفوق المعايير القومية.