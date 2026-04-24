الوسائل المقروءة
الصحف اليومية الرئيسية النمساوية ذات المردود الاقتصادي هي التالية
وأهم المجلات الاقتصادية هي
وتصدر كل دور النشر الأساسية نسخة إلكترونية - أون لاين - بالإضافة إلى النسخة المطبوعة
صدر جريدة " نويه كرونن تسايتونغ " أكبر عدد من النسخ ويبلغ مدى انتشارها 20,9% يليها صحف:
“Heute"
"Kleine Zeitung"
"Der Standard"
"Österreich"
"Kurier“
الإذاعة والتلفزة
يوجد العديد من الإذاعات الخاصة وخاصة في المناطق الحضرية . (ORF) بالإضافة إلى محطات راديو الإذاعة العامة النمساوية
.3sat ,ORF 2 اروبا, ORF 3 , الثقافية ORFالثانية , ORF الرياضية, ORF: الاولى تبث ستة قنوات وطنية (ORF) محطة. هناك أيضا العديد من القنوات التلفزيونية الإقليمية.
الحصة الاكبر حصلت عليها محطات التلفزيون الأجنبية العامة والخاصة التي تبث بنطاق واسع في النمسا .
|نسبة مشاهدة محطات التلفزة الرئيسية في (2025)
|ORF2
|20,8 %
|ORFeins
|10,8 %
|ServusTV
|4,7 %
| ZDF
|4,5 %
|RTL
|3,7 %
| VOX
|3,6 %
|ARD
|3,1 %
|PULS 4
|2,7 %
| ATV
|2,6 %
|SAT.1
|2,3 %
|PRO7
|2,3 %