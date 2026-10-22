Austrian Airlines AG
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Niederlassungen
Lufthansa Group - Austrian Airlines, Lufthansa, SWISS | Brussels Airlines, Eurowings
Str. Sfintii Voievozi 65, et.1 Cladirea Jupiter
011821 Bucuresti
Rumänien
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Firmensitz
Austrian Airlines AG
Kornmarktplatz 4
6900 Bregenz
Österreich
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Office Park 2, Postfach 100
1300 Wien-Schwechat
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