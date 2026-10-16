Hirsch Porozell GmbH
Kurze Info über uns
Die international tätige HIRSCH Servo Gruppe mit über 45 Jahren Erfahrung ist ein führender EPS*-Verarbeiter mit Stammsitz in Österreich und 11 weiteren Produktionsstandorten in Zentral-, Ost- und Südosteuropa (Ungarn, Polen, Rumänien, Slowakei, Ukraine) und Lieferant für energieeffiziente Anlagen zur Verarbeitung von ...
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
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Firmensitz
Hirsch Porozell GmbH
Glanegg 58
9555 Glanegg
Österreich
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