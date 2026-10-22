JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH
Kurze Info über uns
Die JOANNEUM RESEARCH entwickelt Lösungen und Technologien für Wirtschaft und Industrie in einem breiten Branchenspektrum und betreibt Spitzenforschung auf internationalem Niveau.
Branche
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Firmensitz
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Leonhardstraße 59
8010 Graz
Österreich
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Neue Stiftingtalstraße 2
8010 Graz
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Franz-Pichler-Straße 30
8160 Weiz
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Steyrergasse 17
8010 Graz
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Neue Stiftingtalstraße 2
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Lakeside B 08a EG
9020 Klagenfurt
Österreich
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