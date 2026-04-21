FRESH VIEW
Standard Content Module
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Branchenmagazin Fresh view
No. 170, Smart Factory, en | de
pdf, 16.6 MB
No. 169, Medical Technologies, en | de
pdf, 17.1 MB
No. 168, Agriculture and Forestry, en | de
pdf, 12.9 MB
No. 167, Medical Services, en | ru
pdf, 3.5 MB
No. 166, Railways, en | de
pdf, 12.2 MB
No. 165, Plastics, en | de
pdf, 9.6 MB
No. 164, Education, en | de
pdf, 10.7 MB
No. 163, Security and Defence, en | de
pdf, 13.6 MB
No. 162, Automotive, en | de
pdf, 14.7 MB
No. 162, Automotive, en | zh
pdf, 14.5 MB
No. 161, Renewable Energy, en | de
pdf, 9.6 MB
No. 160, Fresh View, Aviation Technologies, en
pdf, 20.6 MB
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Sonderausgaben
Österreichische Experten im Kampf gegen Covid-19
pdf, 5.8 MB
Austria’s Born Global Champions VII | en
pdf, 2.7 MB
Austria’s Born Global Champions VI | en
pdf, 2.9 MB
Austria’s Born Global Champions V | en
pdf, 3.8 MB
Austria’s Born Global Champions IV | en
pdf, 8.3 MB
Austria’s Born Global Champions III | en
pdf, 4.3 MB
Austria’s Born Global Champions II | en
pdf, 3.2 MB
Austria’s Born Global Champions I | en
pdf, 5.0 MB
Austria's Hidden Champions, en | de
pdf, 10.0 MB
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Letzte Änderung : 21.04.2026