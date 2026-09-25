Wirtschaftsforum: Geschäftsmöglichkeiten in der Region Primorska

Im ersten Teil des Programms wurden die wirtschaftlichen Stärken der Region Primorska vorgestellt. Dabei wurde betont, dass die Region neben dem Tourismus über eine starke industrielle Basis verfügt. Gleichzeitig wurde darauf hingewiesen, dass das zukünftige Wachstum maßgeblich von der Ansiedlung von Unternehmen mit hoher Wertschöpfung sowie der Gewinnung qualifizierter Fachkräfte abhängt. Zu den langfristigen Entwicklungszielen zählen die Steigerung der Wertschöpfung pro Beschäftigten, höhere Einkommen sowie die Gewinnung neuer ausländischer Direktinvestitionen. Die geografische Lage der Region bietet dafür hervorragende Voraussetzungen.

Ein weiterer Schwerpunkt lag auf den Entwicklungspotenzialen der sogenannten Blue Economy, Green Economy und Silver Economy. Darüber hinaus wurde die Bedeutung einer noch engeren wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Slowenien und Österreich hervorgehoben.

Großes Interesse galt auch der Präsentation des Hafens Koper. Die Teilnehmer erhielten einen Überblick über die Entwicklung des Hafens seit seiner Gründung im Jahr 1957, seine Rolle als Mehrzweckhafen sowie seine strategische Bedeutung für die mitteleuropäischen Binnenländer. Mit einem jährlichen Umschlag von mehr als 23 Millionen Tonnen Gütern und umfassenden Verbindungen nach Asien und in den Mittelmeerraum zählt der Hafen Koper zu den wichtigsten Logistikdrehscheiben der Region. Besonders hervorzuheben ist seine Bedeutung für Österreich: Mehr als 40 % der österreichischen Übersee-Frachtströme sowie über 30 % des österreichischen Übersee-Containerverkehrs werden über Koper abgewickelt.

Auf den Vormittagsteil der Veranstaltung folgte eine Fahrt zum Hafen von Koper sowie eine Führung durch die Anlage. Den Tag ließen wir bei einem Networking-Mittagessen im Restaurant Kamin in Izola ausklingen, das einen herrlichen Blick auf die slowenische Küste bietet.

Wir bedanken uns bei allen Referenten, Teilnehmerinnen und Teilnehmern für die interessanten Diskussionen und den wertvollen Austausch.



