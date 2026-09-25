Gospodarski forum: Poslovne priložnosti na Primorskem

V okviru dogodka so udeleženci spoznali gospodarsko sliko Primorske, kjer imajo poleg turizma pomembno vlogo tudi industrijske dejavnosti. Med ključnimi izzivi regije ostajajo privabljanje podjetij z višjo dodano vrednostjo, pridobivanje visoko usposobljenih kadrov ter ustvarjanje pogojev za nadaljnjo gospodarsko rast. Predstavljeni so bili tudi razvojni cilji, povezani z rastjo dodane vrednosti, višjimi plačami, novimi tujimi investicijami in učinkovitejšo izrabo izjemne geografske lege regije.

Posebna pozornost je bila namenjena priložnostim na področju modrega, zelenega in srebrnega gospodarstva ter krepitvi sodelovanja med slovenskimi in avstrijskimi podjetji.

Pomemben del programa je bila predstavitev družbe Luka Koper, ki že od leta 1957 predstavlja eno ključnih logističnih vozlišč severnega Jadrana. Luka Koper je večnamensko pristanišče, ki letno pretovori več kot 23 milijonov ton blaga, pri čemer ima pomembno vlogo pri oskrbi srednjeevropskih držav brez lastnega dostopa do morja, kot so Avstrija, Madžarska in Češka. Danes prek Kopra poteka več kot 40 % avstrijskih čezmorskih blagovnih tokov in več kot 30 % avstrijskega čezmorskega kontejnerskega prometa.

Dopoldanskemu delu dogodka je sledila vožnja do Luke Koper ter njen voden ogled. Dan smo zaključili z networking kosilom v restavraciji Kamin v Izoli s čudovitim pogledom na slovensko obalo.

Dogodek je ponovno potrdil, da Primorska s svojo strateško lego, razvitim logističnim sistemom, industrijsko tradicijo in inovacijskim potencialom ponuja številne priložnosti za nadaljnje gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in Avstrijo.