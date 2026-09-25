slovenščina
Seitennavigation
Vse novice
Inhalt

Gospodarski forum: Poslovne priložnosti na Primorskem

ADVANTAGE AUSTRIA Ljubljana je 23. septembra 2026 v Izoli organizirala gospodarski forum »Poslovne priložnosti na Primorskem«, ki je združil predstavnike slovenskega in avstrijskega gospodarstva ter ponudil vpogled v razvojne potenciale, investicijske priložnosti in logistične prednosti primorske regije.
© ADVANTAGE AUSTRIA Ljubljana
© ADVANTAGE AUSTRIA Ljubljana
listen

V okviru dogodka so udeleženci spoznali gospodarsko sliko Primorske, kjer imajo poleg turizma pomembno vlogo tudi industrijske dejavnosti. Med ključnimi izzivi regije ostajajo privabljanje podjetij z višjo dodano vrednostjo, pridobivanje visoko usposobljenih kadrov ter ustvarjanje pogojev za nadaljnjo gospodarsko rast. Predstavljeni so bili tudi razvojni cilji, povezani z rastjo dodane vrednosti, višjimi plačami, novimi tujimi investicijami in učinkovitejšo izrabo izjemne geografske lege regije.

Posebna pozornost je bila namenjena priložnostim na področju modrega, zelenega in srebrnega gospodarstva ter krepitvi sodelovanja med slovenskimi in avstrijskimi podjetji.

Pomemben del programa je bila predstavitev družbe Luka Koper, ki že od leta 1957 predstavlja eno ključnih logističnih vozlišč severnega Jadrana. Luka Koper je večnamensko pristanišče, ki letno pretovori več kot 23 milijonov ton blaga, pri čemer ima pomembno vlogo pri oskrbi srednjeevropskih držav brez lastnega dostopa do morja, kot so Avstrija, Madžarska in Češka. Danes prek Kopra poteka več kot 40 % avstrijskih čezmorskih blagovnih tokov in več kot 30 % avstrijskega čezmorskega kontejnerskega prometa.

Dopoldanskemu delu dogodka je sledila vožnja do Luke Koper ter njen voden ogled. Dan smo zaključili z networking kosilom v restavraciji Kamin v Izoli s čudovitim pogledom na slovensko obalo.

Dogodek je ponovno potrdil, da Primorska s svojo strateško lego, razvitim logističnim sistemom, industrijsko tradicijo in inovacijskim potencialom ponuja številne priložnosti za nadaljnje gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in Avstrijo.

Vse novice
our news

Avstrija kot privlačna lokacija za mednarodne sedeže podjetij

Infrastruktura, kakovost življenja in varnost - s strateškega vidika in dolgoročne perspektive obstaja veliko argumentov v prid vzpostavitvi nadzornega centra v osrčju Evrope.

cargo-partner Slovenija praznuje 30 let uspešnega delovanja

cargo‑partner letos obeležuje 30 let delovanja v Sloveniji. Podjetje je od ustanovitve leta 1996, ko je na ljubljanskem letališču odprlo svojo prvo pisarno, veliko komaj 10 m², zraslo v enega ključnih logističnih ponudnikov v državi. Danes cargo‑partner Slovenija zaposluje več kot 150 ljudi, upravlja skoraj 50.000 m² skladiščnih kapacitet in ponuja celovit nabor letalskih, ladijskih, cestnih, carinskih in logističnih storitev.

58. Lesni sejem v Celovcu privabil mednarodno strokovno javnost

Čudovito pozno poletno vreme, velik obisk in impresivna mednarodna udeležba so zaznamovali 58. mednarodni lesni sejem v Celovcu. Od 2. do 5. septembra je več kot 500 razstavljavcev iz približno 20 držav na 50.000 kvadratnih metrih predstavilo najnovejše razvojne dosežke in inovacije vzdolž celotne vrednostne verige lesne in gozdarske industrije. Kot največji strokovni sejem te vrste v Avstriji je lesni sejem ponovno potrdil svoj pomen za domače gospodarstvo in mednarodno lesno panogo.