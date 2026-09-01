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Coolibree GmbH
About
Industry
Paper / Packaging
How to get in touch
How to get in touch
Headquarters
Coolibree GmbH
Raimundgasse 1
1020 Wien
Austria
+431310200150
+431310200159
office@coolibree.com
http://www.coolibree.com
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Arts / Culture
Design
Energy / Sustainability / Natural Resources
Renewable Energy
Environmental technologies
Agriculture
Forestry / Timber Industries
Energy Industry
Mining
Energy Efficiency / Green Building
Food / Retail / Consumer Goods
Silver Generation
Wine / Beer / Liquors
Bio / Organic Food
Food / Soft Drinks
Sports / Leisure
Industry / Machinery / Materials
Electrics / Electronics / Mechatronics
Plant Engineering & Construction / Smart Factory
Chemicals / Plastics
Paper / Packaging
New Materials / Composites
Metals / Metal processing
Mobility
Automotive
Maritime Industries
Rail
Aerospace / Security
Logistics
Services
Banking/Insurance
Engineering
Education
Tourism know-how & Infrastructure
Consulting
Outbound Tourism to Austria
Sports / Leisure
Technology
Telecommunication
Plant Engineering & Construction / Smart Factory
Software & IT
Aerospace / Security
Urban Technologies
New Materials / Composites
Health
Silver Generation
Life Sciences & Pharmaceuticals
Health Infrastructure & Institutions
Medical Technologies & Laboratory Equipment