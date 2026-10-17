MÜHLBÖCK Holztrocknungsanlagen GmbH
About
Mühlböck G.m.b.H. has been manufacturing wood drying plants and sewer dryers in Austria for decades and specializes in dryers for oak parquet slats. Steam dryers and special dryers for sawdust and wood chips complete the product range.
Mühlböck G.m.b.H. has been manufacturing wood drying plants and sewer dryers in Austria for decades and specializes in dryers for oak parquet slats. Steam dryers and special dryers for sawdust and wood chips complete the product range.
Mühlböck also has its own development department for automation technology, ...
How to get in touch
How to get in touch
Headquarters
MÜHLBÖCK Holztrocknungsanlagen GmbH
Antiesen 24
4906 Eberschwang
Austria
4906 Eberschwang
Austria