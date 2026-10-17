English
Seitennavigation
Inhalt

MÜHLBÖCK Holztrocknungsanlagen GmbH

About
logo

Mühlböck G.m.b.H. has been manufacturing wood drying plants and sewer dryers in Austria for decades and specializes in dryers for oak parquet slats. Steam dryers and special dryers for sawdust and wood chips complete the product range.

Mühlböck also has its own development department for automation technology, ...

Industry

How to get in touch

How to get in touch

Headquarters

MÜHLBÖCK Holztrocknungsanlagen GmbH
Antiesen 24
4906 Eberschwang
Austria
+43775322960
+43775322969000
martin.rauber@muehlboeck.com
https://www.muehlboeck.com
vCard