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MÜHLBÖCK Holztrocknungsanlagen GmbH

Коротка інформація
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Mühlböck – австрійська компанія з багаторічним досвідом у виробництві сушильних установок для деревини, зокрема тунельних камер та спеціальних сушок для дубових ламелей. А також парових та спеціалізованих камер для сушки деревної стружки та тріски.
Підприємство має власний підрозділ, що займається розвитком ...

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Головний офіс

MÜHLBÖCK Holztrocknungsanlagen GmbH
Antiesen 24
4906 Eberschwang
Австрія
+43775322960
+43775322969000
martin.rauber@muehlboeck.com
https://www.muehlboeck.com
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