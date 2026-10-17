MÜHLBÖCK Holztrocknungsanlagen GmbH
Коротка інформація
Mühlböck – австрійська компанія з багаторічним досвідом у виробництві сушильних установок для деревини, зокрема тунельних камер та спеціальних сушок для дубових ламелей. А також парових та спеціалізованих камер для сушки деревної стружки та тріски.
Mühlböck – австрійська компанія з багаторічним досвідом у виробництві сушильних установок для деревини, зокрема тунельних камер та спеціальних сушок для дубових ламелей. А також парових та спеціалізованих камер для сушки деревної стружки та тріски.
Підприємство має власний підрозділ, що займається розвитком ...
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Головний офіс
MÜHLBÖCK Holztrocknungsanlagen GmbH
Antiesen 24
4906 Eberschwang
Австрія
4906 Eberschwang
Австрія