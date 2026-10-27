ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

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ПОСОЛЬСТВО АВСТРИИ В УЗБЕКИСТАНЕ


Резиденция: Вена, Австрия, Чрезвычайный и Полномочный Посол: Е.П. господин Маттиас Радостич

Minoritenplatz 8, c/o BMEIA
1010 Vienna
Austria

matthias.radosztics@bmeia.gv.at
https://www.bmeia.gv.at/ru/oeb-usbekistan

КОНСУЛЬСКИЙ ОТДЕЛ ПОСОЛЬСТВА АВСТРИИ в баку



Landmark III, ул. Низами, 90А, 7-й этаж
AZ-1010 Баку
Азербайджан

+994 12 465 9933
+994 12 465 9934
baku-ob@bmeia.gv.at
https://www.bmeia.gv.at/en/austrian-embassy-baku

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Последнее обновление: : 27.10.2026