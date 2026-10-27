ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

ПОСОЛЬСТВО АВСТРИИ В УЗБЕКИСТАНЕ
Резиденция: Вена, Австрия, Чрезвычайный и Полномочный Посол: Е.П. господин Маттиас Радостич
Minoritenplatz 8, c/o BMEIA
1010 Vienna
Austria
matthias.radosztics@bmeia.gv.at
https://www.bmeia.gv.at/ru/oeb-usbekistan
КОНСУЛЬСКИЙ ОТДЕЛ ПОСОЛЬСТВА АВСТРИИ в баку
Landmark III, ул. Низами, 90А, 7-й этаж
AZ-1010 Баку
Азербайджан
+994 12 465 9933
+994 12 465 9934
baku-ob@bmeia.gv.at
https://www.bmeia.gv.at/en/austrian-embassy-baku
- Правительственный портал Республики Узбекистан - узбекский, русский, английский
- Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан - узбекский, английский
- Министерство иностранных дел Республики Узбекистан - узбекский, русский, английский
- Посольство Республики Узбекистан в Австрии - узбекский, русский, английский, немецкий
- Центральный банк Республики Узбекистан - узбекский, русский, английский
- Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан- узбекский, русский, английский
- Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан - узбекский, русский, английский
- Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан - узбекский, русский
- Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике - узбекский, русский, английский
- Национальная выставочная компания "Узэкспоцентр" - русский, английский
- Выставочный центр Central Asian Expo Uzbekistan — - узбекский, русский, английский
- Новостной портал "Газета.uz" - узбекский, русский
- Новостной портал "Sputnik Узбекистан" - узбекский, русски
- Тендеры в Узбекистане - русский, английский
- Желтые страницы Узбекистана - узбекский, русский, английский