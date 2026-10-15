Transporte y tráfico

Una excelente red de autopistas, autovías y carreteras nacionales conecta Austria con todos los países limítrofes. Todos los pasos fronterizos principales (pasos fronterizos de autopista y carreteras nacionales) están abiertos las veinticuatro horas.



Las normas de circulación y la señalización vial en Austria se corresponden en general con aquéllas vigentes en los restantes países europeos. En todas las autopistas y autovías de Austrias es obligatorio el uso de una viñeta.

Disposiciones para los vehículos

No son necesarios documentos aduaneros para el paso de la frontera con automóvil. En Austria está permitida la conducción de un vehículo con un carné de conducir extranjero a lo largo de un año. Los carnés de conducir de todos los estados miembros del EEE y de la UE gozan de reconocimiento en Austria. Los viajeros de otros países necesitan un carné de conducir internacional, siempre que no exista el oportuno acuerdo con su país de origen. En cualquier otro caso basta con la traducción al alemán del carné de conducir nacional. Puede obtener más información al respecto en los clubes automovilísticos austriacos ÖAMTC y ARBÖ.

Los automóviles extranjeros deberán llevar en la parte trasera un distintivo de nacionalidad de su país de origen.

Además del combustible contenido en el depósito, al entrar en Austria podrá llevar un bidón de reserva con otros 10 litros sin imposición tributaria alguna. Los turistas con residencia fuera de la Unión Europea pueden utilizar su propio vehículo durante 6 meses en el espacio de la UE para fines particulares, sin imposición tributaria alguna ni necesidad de trámite. Al finalizar el período, el turismo deberá salir del país de nuevo en idéntico estado.

Limitaciones de velocidad

Velocidades máximas (siempre que la señalización vial no indique otra cosa):

Tursimos y motocicletas:

en carreteras: 100 km/h

en autopistas: 130 km/h

en zonas urbanas: entre rótulos de poblaciones: 50 km/h





Autocaravanas hasta 3.500 kg:

zonas urbanas 50 km/h

zonas urbanas 50 km/h carreteras 100 km/h

carreteras 100 km/h autopistas 130 km/h





Turismos con remolque ligero (hasta 750 kg), vehículo tractor hasta 3,5 t de peso máximo autorizado:

zonas urbanas 50 km/h

autopistas y carreteras: 100 km/h





Turismos con remolque de más de 750 kg (vehículo tractor y remolque juntos hasta 3,5 t de peso máximo autorizado):

zonas urbanas: 50 km/h

carreteras: 80 km/h

carreteras: 80 km/h autopistas: 100 km/h





Autobuses:

zonas urbanas: 50 km/h

zonas urbanas: 50 km/h carreteras: 80 km/

carreteras: 80 km/ autopistas: 100 km/h (aunque entre las 22:00 y las 5:00 horas sólo a 90 km/h por determinadas autopistas).





Corredor de emergencia obligatorio

Desde el 1 de enero de 2012 es obligatorio formar corredores de emergencia en caso de atascos en autopistas y autovías en Austria. Estos corredores de emergencia permiten que los servicios de emergencia lleguen más rápido al lugar del accidente.

Obligatoriedad de los chalecos reflectantes

En las carreteras austriacas se impone la obligatoriedad en el uso de los chalecos reflectantes fuera de las localidades urbanas. Esto significa que los conductores deberán llevar siempre consigo un chaleco reflectante, cuya colocación será obligatoria en el momento en el que desciendan del vehículo en caso de accidente o avería. Se trata, pues, de una doble obligación que puede ser sancionada por separado. En los controles de tráfico se puede requerir la presentación del chaleco reflectante.

Viajar con niños en el coche

Los niños con edades inferiores a 14 Jahren, cuya estatura sea menor de 150 cm, sólo podrán viajar en los asientos infantiles correspondientes. En los turismos y monovolúmenes (también en los denominados "minibuses") no está permitido que viaje más de 1 niño en cada plaza de asiento, debiendo ir adecuadamente asegurado en función de la edad y la estatura.

Alcoholemia al volante

El límite de la tasa de alcohol en sangre en Austria es de 0,5. Si se rebasa este límite se procederá a la imposición de sanciones económicas y en determinadas circunstancias también es posible la retirada del carné de conducir.

Obligatoriedad de los cinturones de seguridad

En Austria es obligatorio llevar puestos los cinturones de seguridad.

Hablar por teléfono en el coche

Durante la conducción sólo se puede hablar por teléfono mediante un dispositivo de manos libres. El dispositivo de manos libres ha de estar instalado de tal modo que todos los elementos puedan ser manejados con una sola mano y el conductor no pueda distraerse en modo alguno.

Normas para los conductores de motocicletas

En Austria es obligatorio llevar puesto el casco en vehículos de dos ruedas. Los motociclistas están obligados a circular con las luces de cruce durante todo el día. Las viñetas de peaje son obligatorias.

Combustible

En Austria se expende en todas las estaciones de servicio gasolina normal sin plomo de 91 octanos, así como Euro-Super (gasolina sin plomo de 95 octanos) y Super Plus (gasolina sin plomo de 98 octanos). La venta de gasolina con plomo está prohibida en Austria, aunque en las estaciones de servicio existen aditivos disponibles para los vehículos sin catalizador.

Accidente de tráfico, avería

En caso de accidente con daños personales es obligatorio avisar inmediatamente a la policía, en caso de daños materiales sólo si no ha podido acreditarse la identidad del contrario. Las organizaciones ÖAMTC y ARBÖ gestionan las veinticuatro horas un servicio de averías al que puede recurrir cualquier conductor (los no socios han de pagar el servicio).

Números de emergencias (sin prefijol): Llamada de emergencia europea 112 Bomberos 122 Policía 133 Salvamento/médico de urgencias 144 Servicio radiomédico 141 Salvamento de montaña 140 Auxilio en carretera ÖAMTC 120 Servicio de averías ARBÖ 123





Mensajes sobre tráfico

La emisora Ö3 difunde cada media hora información sobre el tráfico de toda Austria, así como de las conexiones principales de los Estados limítrofes. En caso de situaciones graves de peligro, como en el supuesto de conductores suicidas, tiene lugar la interrupción inmediata del programa de radio y una conexión directa con todas las demás radioemisoras ORF.

Durante las veinticuatro horas del día se pueden escuchar noticias sobre el tráfico en el número de teléfono 0800 600 601 (gratuito para toda Austria). Existe también un servicio de pago en el número 0900 600 600, en el que pueden escucharse también por teléfono los mensajes actuales sobre el tráfico. Más información online al respecto en oe3.ORF.at.